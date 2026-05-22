Remigrazione, l’opposizione: “La maggioranza si spacca, lotte intestine a scapito dei grossetani”

Grosseto. “Oggi si è aperto un Consiglio comunale simbolico, a un anno dalle elezioni, che si è chiuso con un evento altrettanto simbolico: la maggioranza si è spaccata facendo saltare la seduta per mancanza del numero legale. E il tema su cui è implosa è quello più caro alla destra identitaria: la remigrazione”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i gruppi di opposizione Grosseto Città Aperta, Partito Democratico, Azione.

“È la terza volta che accade – continua la nota -.Ci avevano già provato due volte i vannacciani della lista del Sindaco Vivarelli Colonna, ed erano stati altrettanti buchi nell’acqua, costretti dagli alleati a ritirare mestamente la proposta. Stavolta vittima del fuoco amico è stata la Lega del consigliere Tornusciolo, in quota CasaPound. Evidentemente anche tra i consiglieri di maggioranza c’è chi comprende che la remigrazione non è una proposta per migliorare le politiche migratorie, ma nient’altro che un progetto ideologico di stampo razzista, fondato sull’ossessione complottista della ‘grande sostituzione etnica’. I fenomeni migratori sono complessi e devono essere affrontati seriamente. Quando da anni si è al governo, della nazione così come del Comune, la propaganda non è più sufficiente. Servono risposte concrete per i cittadini. E la remigrazione, di serio e di concreto, non ha nulla”.

“Basti un esempio: la proposta di legge sulla remigrazione depositata in parlamento prevede l’abrogazione della programmazione annuale dei flussi migratori per motivi di lavoro. In altre parole, si vorrebbero cancellare i lavoratori extracomunitari, regolari, dal nostro Paese. Confidiamo che saranno i fautori della remigrazione a coprire quei posti di lavoro. Chi è stato eletto per amministrare la nostra città dovrebbe avere la serietà di dare risposte alla cittadinanza, a cominciare dalla responsabilità minima di garantire il numero legale e consentire al Consiglio comunale di lavorare e deliberare gli atti che realmente servono alla nostra comunità – termina il comunicato -. La maggioranza risolva le proprie lotte intestine in casa propria, senza costringere i cittadini ad assistere a queste scene irrispettose verso i bisogni dei grossetani”.