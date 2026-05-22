Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Grosseto. Martedì 26 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Anichini.
I lavori
I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via Donato Bramante, via Francesco Anichini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.