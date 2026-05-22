Home GrossetoLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
GrossetoNotizie dagli Enti

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

L'intervento è in programma martedì 26 maggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 37 views

Grosseto. Martedì 26 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Marina di Grosseto per il rifacimento della camera di manovra in via Anichini.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via Donato Bramante, via Francesco Anichini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Finanza in Comune”: l’amministrazione sostiene la seconda edizione...

Raggi solari: le indicazioni per evitare scottature e...

“Grande Estate nei Borghi” torna nella frazione: tre...

Strade, Gabbrielli: “Introdurre Fondo pluriennale dedicato alla manutenzione”

Fondo ferrovie Massa Marittima-Follonica: il Comune ha completato...

“Argini fioriti”: gli studenti seminano e scoprono la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: