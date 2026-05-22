“Finanza in Comune”: l’amministrazione sostiene la seconda edizione della manifestazione

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha concesso il patrocinio alla seconda edizione del progetto “Finanza in Comune: educazione finanziaria per cittadini consapevoli”.

L’iniziativa si svolgerà a Villa Elena Maria, in viale Cimabue 115 (nella sede de La Farfalla) e ha l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria tra i cittadini e gli studenti del territorio.

Il Comune di Grosseto parteciperà come copromotore dell’iniziativa, contribuendo alla promozione del ciclo di incontri attraverso i propri canali istituzionali, la diffusione sui social e la stampa locale, oltre al coinvolgimento delle scuole e dei docenti per le attività rivolte agli studenti.

Gli organizzatori cureranno integralmente l’allestimento, la gestione e i costi dell’iniziativa, senza oneri per il bilancio comunale, assumendosi inoltre tutte le responsabilità organizzative, assicurative e autorizzative connesse allo svolgimento dell’evento.

“Il progetto ‘Finanza in Comune’ – hanno affermato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore al sociale, Carla Minacci – rappresenta un’importante occasione di crescita e consapevolezza per i cittadini, in particolare per i più giovani. Promuovere l’educazione finanziaria significa fornire strumenti concreti per leggere la realtà economica quotidiana e compiere scelte più informate e responsabili. Come amministrazione crediamo fortemente nel valore della prevenzione e della formazione e iniziative come questa vanno proprio in questa direzione, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità”.

L’amministrazione comunale conferma così il proprio impegno nel sostenere progetti di formazione e crescita della consapevolezza finanziaria dei cittadini, in particolare delle nuove generazioni.