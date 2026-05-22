Ex Terme: avviso pubblico del Comune per la concessione dell’area alle attività di Protezione Civile

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha pubblicato un avviso per il reperimento di manifestazioni d’interesse finalizzate alla concessione in comodato d’uso gratuito dell’area comunale delle ex terme di Roselle, da destinare ad attività di Protezione Civile, addestramento operativo di unità cinofile per la ricerca di persone disperse e attività con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Uas/droni).

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017), del Codice della Protezione Civile (Decreto Legislativo 1/2018) e della normativa regionale vigente (Legge regionale toscana 45/2020 e s.m.i.), con l’obiettivo di valorizzare l’area attraverso attività di alto interesse pubblico e strategico per la sicurezza del territorio.

L’area delle ex Terme di Roselle sarà destinata esclusivamente a finalità di pubblico interesse, in particolare: addestramento delle unità cinofile da ricerca persone disperse in ambiente naturale; attività formative e operative con sistemi Uas/droni; esercitazioni di Protezione Civile e simulazioni di scenari emergenziali; attività di monitoraggio e presidio del territorio; formazione specialistica e integrazione operativa tra squadre cinofile e operatori droni.

Possono presentare manifestazione d’interesse le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore debitamente accreditati nel sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, iscritti al Runts e agli elenchi territoriali o regionali di Protezione Civile, con comprovata esperienza nel settore. È inoltre richiesto che i soggetti abbiano sede operativa nel territorio comunale di Grosseto. Non potranno partecipare le organizzazioni già assegnatarie di beni immobili comunali o titolari di convenzioni con il servizio di Protezione Civile.

L’area sarà concessa in comodato d’uso gratuito e dovrà essere utilizzata senza alterazioni permanenti dello stato dei luoghi, nel rispetto delle future possibilità di valorizzazione del bene e delle esigenze dell’amministrazione. Il Comune si riserva comunque la possibilità di rientrare nella piena disponibilità dell’area in caso di necessità o urgenze di Protezione Civile.

La concessione avrà durata massima di quattro anni, rinnovabile per ulteriori quattro anni previa valutazione tecnica e amministrativa positiva. È escluso il rinnovo tacito. L’amministrazione potrà revocare anticipatamente la concessione per motivi di pubblico interesse, con preavviso minimo di 60 giorni.

Le associazioni selezionate dovranno garantire, oltre alle attività addestrative e operative, anche forme di collaborazione con il servizio comunale di Protezione Civile, tra cui: supporto alla pianificazione e gestione delle emergenze; attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione; supporto logistico e operativo in caso di eventi critici; disponibilità di squadre operative sul territorio; attività formative rivolte anche al personale comunale per l’abilitazione all’uso dei droni (A1/A3, A2 e scenari Sst secondo normativa Enac/Easa).

Presentazione delle domande

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 22 giugno 2026, tramite Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune di Grosseto, in piazza del Duomo 1.

La documentazione richiesta comprende il modulo di partecipazione, le dichiarazioni previste e i documenti identificativi e autorizzativi dei soggetti proponenti.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio di Protezione Civile del Comune di Grosseto.