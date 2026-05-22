Centri antiviolenza, la maggioranza: “Dall’opposizione ennesima strumentalizzazione politica”

Follonica (Grosseto). “Le dichiarazioni diffuse dai consiglieri di opposizione rappresentano l’ennesimo tentativo di trasformare un tema serio e delicato come la violenza sulle donne in uno strumento di polemica politica, attribuendo intenzioni e significati che non corrispondono assolutamente ai fatti”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i consiglieri di maggioranza nel Consiglio comunale di Grosseto.

“È bene chiarire con fermezza un punto: nessuno ha pronunciato le parole o espresso i concetti che la minoranza pretende di attribuire alla consigliera Francesca Serafini – continua la nota -. E questo è dimostrato da un fatto molto semplice: non è stato diffuso alcun audio o alcuna registrazione che consenta di ascoltare chiaramente quanto denunciato dai consiglieri di opposizione. Si è scelto invece di estrapolare una frase da un discorso più ampio che la consigliera stava facendo informalmente con una collega, travisandone completamente il significato al solo scopo di alimentare un’inutile strumentalizzazione politica, l’ennesima peraltro. Nessuno, tantomeno questa amministrazione, mette in discussione il valore del lavoro svolto dai centri antiviolenza, dalle associazioni e da tutte le operatrici che ogni giorno assistono donne vittime di violenza. Si tratta di realtà fondamentali, che meritano rispetto e sostegno, non di essere utilizzate come terreno di scontro politico”.

“Nel merito dell’ordine del giorno, la maggioranza ha espresso una valutazione politica diversa rispetto a quella della minoranza, come avviene normalmente in un confronto democratico. Non condividere un documento non significa essere contro la tutela delle donne o ignorare il problema della violenza di genere – prosegue il comunicato –. Tentare di far passare questo messaggio è profondamente scorretto. Forse, però, tutta questa polemica è stata anche utile a nascondere una realtà che i consiglieri di opposizione hanno accuratamente evitato di raccontare. Al momento della votazione, infatti, l’unica consigliera di minoranza presente in aula era Francesca Stella. Un dato oggettivo di cui, però, nel loro comunicato non vi è alcuna traccia. Evidentemente ogni occasione è buona per fare polemica, anche omettendo elementi importanti della ricostruzione dei fatti”.

“Colpisce inoltre il tentativo di utilizzare l’assenza del sindaco durante una parte della discussione come argomento polemico, quasi a voler misurare la sensibilità delle persone sulla base di una presenza momentanea in aula. L’impegno sui temi delle pari opportunità e della tutela delle donne si dimostra attraverso il lavoro amministrativo concreto, non attraverso operazioni propagandistiche – termina la nota -. Respingeremo sempre ogni tentativo di utilizzare temi tanto delicati per costruire artificiosamente contrapposizioni ideologiche o distribuire patenti morali. Questa amministrazione continuerà a lavorare con serietà, rispetto istituzionale e senso di responsabilità, senza prestarsi alla politica della polemica permanente”-