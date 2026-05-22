Bollettino Hub: in città presentazione della rivista antimilitarista

Grosseto. Sabato 23 maggio, a Grosseto, il Coordinamento per la pace e l’Officina Giovani antifascisti, insieme al Movimento No Base di Pisa, organizzano la presentazione del Bollettino Hub, una rivista che si propone quale strumento di collegamento e ricerca tra le diverse realtà toscane ispirate ai principi dell’antimilitarismo e contro le politiche di riarmo nazionali ed europee.

I curatori della rivista dei No Base interverranno dalle 17.00 al Museo di storia naturale di Grosseto, in piazza della Palma, per presentare il primo numero del Bollettino con lo scopo di promuovere la conoscenza e la diffusione delle specifiche vertenze dei diversi territori toscani.

“Da Camp Darby a Pontedera da Firenze a Grosseto ai porti di Livorno e Piombino – si legge in una nota del Coordinamento per la pace -, attraversando le contraddizioni tra asservimento del territorio alle necessità logistiche del comparto militare e la distruzione del welfare, trasporto pubblico, istruzione e sanità”.

Al termine dell’incontro, che proseguirà con un dibattito, i partecipanti si sposteranno alle 19.00 alla Mediateca in Chiasso delle Monache 9/11 per proseguire insieme con un “Karaoke antimilitarista” ospitato da Kansassiti.