Torna “Giallo Grosseto”: la città diventa capitale della letteratura gialla, thriller e noir

Grosseto. Grosseto si prepara a tingersi di giallo.

Dal 28 al 30 maggio torna “Giallo Grosseto”, il festival di letteratura gialla, thriller e noir organizzato dalla Pro Loco di Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto – Assessorato alla cultura e con il supporto della biblioteca comunale Chelliana.

Giunto alla seconda edizione, il festival si conferma come uno degli appuntamenti culturali più significativi del territorio e non solo, capace di richiamare autori, attori, giornalisti e appassionati da tutta Italia. L’edizione di quest’anno è dedicata ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, e si inserisce nelle celebrazioni promosse dal Fondo Andrea Camilleri e dal Comitato nazionale Camilleri 100. Un omaggio a uno dei più grandi protagonisti della letteratura italiana contemporanea, autore capace di trasformare il giallo in un genere popolare e al tempo stesso di altissimo valore letterario.

Il programma

Il festival si aprirà con una speciale anteprima sabato 23 maggio alle 21 alla biblioteca Chelliana, con la presentazione del libro “La scuola del silenzio”, di Ninni Bruschetta. L’incontro sarà moderato dal giornalista grossetano Luca Ceccarelli, con letture di Graziano Caturelli. Nel ricco programma di incontri, presentazioni, laboratori, spettacoli e iniziative dedicate anche alle scuole, figurano, oltre a Bruschetta, personalità di spicco del mondo della letteratura, del cinema e del giornalismo: Gaetano Savatteri, Valeria Corciolani, François Morlupi, Valerio Varesi, Gabriella Genisi, Marco Vichi, Luca Crovi e Peppino Mazzotta.

Il cuore della manifestazione si svolgerà in numerosi luoghi del centro storico della città: la biblioteca Chelliana, la sede della Pro Loco in piazza del Popolo, la scuola secondaria di primo grado “Ungaretti”, il Polo liceale “Aldi”, Villa Elena Maria e l’Hotel Granduca. Il programma prevede inoltre laboratori di scrittura, degustazioni di prodotti tipici locali e attività ludiche a tema giallo curate dall’associazione Bandus.

Sabato 30 maggio, alle 21, nella Sala Azzurra dell’Hotel Granduca, il festival si concluderà con lo spettacolo “Brivido giallo. Gli insospettabili autori del crimine”, con Giacomo Moscato, Giovanni Lanzini e Paolo Mari.

“‘Giallo Grosseto’ rappresenta un appuntamento culturale di grande valore per la nostra città, capace di unire qualità, partecipazione e promozione del territorio – dichiara il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Per tre giorni Grosseto diventerà un punto di riferimento nazionale per gli appassionati del giallo, del thriller e del noir, confermando la capacità della città di ospitare eventi culturali di alto profilo e di valorizzare allo stesso tempo la propria identità”.

“Dedicare questa seconda edizione ad Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita, significa rendere omaggio a uno scrittore che ha segnato profondamente la letteratura e l’immaginario collettivo del nostro Paese – sottolinea l’assessore alla cultura, Luca Agresti -. Come assessorato alla cultura siamo orgogliosi di sostenere un festival che valorizza i luoghi simbolo della città, promuove la lettura, avvicina i giovani al mondo dei libri e contribuisce a rafforzare il ruolo di Grosseto come centro culturale sempre più dinamico e attrattivo.”

“Siamo particolarmente orgogliosi di presentare la seconda edizione di ‘Giallo Grosseto’, un appuntamento che sta crescendo rapidamente e che si sta affermando come punto di riferimento per la nostra città e per tutti gli appassionati della narrativa noir e investigativa – spiega il presidente della Pro Loco di Grosseto, Andrea Bramerini -. L’edizione 2026 assume un valore ancora più speciale perché è dedicata ad Andrea Camilleri nel centenario della sua nascita. Grosseto ospiterà scrittori, giornalisti, attori e protagonisti del panorama letterario italiano, offrendo alla città e al territorio un evento culturale di grande qualità e richiamo nazionale”.

“Sono grato alla Pro Loco di Grosseto per avermi affidato anche quest’anno la direzione artistica di un festival di assoluto livello, capace di proiettare la nostra città nel panorama italiano delle principali manifestazioni dedicate alla narrativa gialla, thriller e noir. Dedicare questa edizione ad Andrea Camilleri rende il progetto ancora più significativo”, conclude il direttore artistico della kermesse, Carlo Legaluppi.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ad eccezione della Preview del 23 maggio, per la quale è richiesta la prenotazione obbligatoria al numero di riferimento della Pro Loco.