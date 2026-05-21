“Libere di scegliere dal 1946”: la città celebra gli 80 anni del voto alle donne

Follonica (Grosseto). Follonica celebra gli 80 anni del voto alle donne con un evento organizzato dalla presidenza del Consiglio comunale, in collaborazione con Anci Toscana e con la Commissione pari opportunità.

Venerdì 29 maggio, alle 10.00, la sala Allegri del Teatro Fonderia Leopolda (situata all’interno dell’ex Ilva), ospiterà l’iniziativa pubblica dal titolo “Libere di scegliere dal 1946 – 80 anni di voto alle donne”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Anci Toscana, vuole ricordare la storica conquista del suffragio universale e rendere omaggio all’impegno politico e sociale delle donne sul territorio.

La mattinata si aprirà con i saluti del sindaco di Follonica, Matteo Buoncristiani, e del presidente del Consiglio comunale, Alberto Aloisi. A seguire, interverranno Azzurra Droghini, assessore alle pari opportunità, e Alfreda Cappellini, presidente della Commissione pari opportunità.

Il contesto storico e il valore del suffragio femminile saranno approfonditi dall’intervento del dottor Marco Paperini, public historian; l’iniziativa sarà arricchita dalla partecipazione musicale di Sabrina Gabellieri (al pianoforte) e Antonella Benucci (soprano), della scuola comunale di musica di Follonica.

“Il momento centrale della giornata sarà dedicato alla memoria e al riconoscimento locale, con una cerimonia di premiazione delle amministratrici del Comune di Follonica, dal dopoguerra ad oggi – dichiara il presidente del consiglio Alberto Aloisi -; la volontà è quella di valorizzare il contributo delle donne che hanno guidato e servito la nostra comunità nel corso dei decenni, all’interno di un più ampio sguardo di riconoscimento rispetto alle donne italiane, per le quali il diritto di voto fu formalmente introdotto nel febbraio 1945 dal Governo Bonomi, che concesse l’elettorato attivo e passivo alle donne con più di 21 anni”.

A Follonica, così come in molti altri Comuni italiani, le donne hanno votato per la prima volta il 10 marzo 1946 in occasione delle elezioni amministrative. Il suffragio universale è stato poi esteso a livello nazionale per il referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea costituente del 2 giugno 1946.

“Sono felice per questo importante evento – aggiunge Azzurra Droghini, assessore alle pari opportunità – e voglio esprimer un forte ringraziamento a chi, prima di noi e con noi, ha voluto e vuol dare un apporto significativo alla nostra comunità anche attraverso un voto, un diritto acquisito che sembra banale proprio perché acquisito, ma che porta in sé il sapore e la gioia di chi ha dovuto lottare per ottenerlo, e che anche per questo deve essere giustamente onorato e ricordato”

“E’ un evento importante per la città, per tutte le donne e per la Commissione pari opportunità, che rappresento. Ci siamo impegnate con piacere per collaborare nell’organizzazione, perché il voto alle donne è un momento indelebile della nostra storia e della nostra vita quotidiana”, afferma la presidente della Commissione pari opportunità Alfreda Cappellini.

“Siamo certi che Follonica risponderà per questo importante evento organizzato il 29 maggio in sala Allegri, un giusto riconoscimento del Consiglio comunale alle donne italiane e alle donne follonichesi che hanno fatto grande la nostra città, con il loro impegno di voto e di rappresentanza, all’interno di un quadro di diritto finalmente realizzato in Italia 80 anni fa. Le donne amministratrici, così come le donne elettrici, sono state e sono determinanti per tutti noi e per la nostra comunità. Un bell’evento che fa onore a tutte le donne e a Follonica”, conclude il sindaco Matteo Buoncristiani.