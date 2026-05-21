Il Comune rivede il bilancio: “Chiuso il rendiconto 2025 in avanzo”

Pitigliano (Grosseto). Buone notizie per il bilancio del Comune di Pitigliano, che chiude il rendiconto 2025 in avanzo: sono stati infatti assegnati e trasferiti dallo Stato circa 176mila euro relativi al Fondo di solidarietà comunale 2025, risorse che erano già previste entro l’anno, ma che ad aprile, quando la Giunta ha approvato il rendiconto, non erano state ancora erogate e quindi l’Ente aveva deciso di non metterle a bilancio, al fine di evitare una sopravvalutazione delle entrate, scegliendo il principio della prudenza contabile.

Questo aveva portato a chiudere il rendiconto con un disavanzo di circa 155mila euro e a predisporre un piano di rientro triennale da circa 51mila euro annui per non compromettere l’erogazione dei servizi ai cittadini.

L’arrivo dei trasferimenti statali prima dell’approvazione del rendiconto da parte del Consiglio comunale ha però cambiato radicalmente il quadro contabile: la Giunta il prossimo 26 maggio procederà con una nuova deliberazione per aggiornare il riaccertamento dei residui e lo schema di rendiconto 2025, che sarà poi sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale.

“Eravamo consapevoli che queste risorse sarebbero potute arrivare – spiega Giovanni Gentili, sindaco di Pitigliano –, ma non essendo ancora incassate avevamo scelto, per prudenza, di non inserirle nel bilancio. La nostra tranquillità dei giorni scorsi derivava anche da questa consapevolezza e dal fatto che l’eventuale piano di rientro sarebbe stato ammortizzato più rapidamente di quanto ipotizzabile formalmente. La buona notizia è che i trasferimenti sono arrivati nella finestra temporale compresa tra l’approvazione del rendiconto da parte della Giunta e il successivo passaggio in Consiglio comunale. Questo ci consente oggi di riaprire il rendiconto e di portarlo in Consiglio con un avanzo anziché con un disavanzo e senza prevedere misure straordinarie di rientro”.