Home GrossetoEx Terme: avviso pubblico del Comune per la concessione dell’area alle attività di Protezione Civile
GrossetoNotizie dagli Enti

Ex Terme: avviso pubblico del Comune per la concessione dell’area alle attività di Protezione Civile

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato l’avvio della procedura per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate alla concessione in comodato d’uso gratuito dell’area comunale delle ex Terme di Roselle.

L’area sarà destinata allo svolgimento di attività di Protezione Civile, addestramento operativo di unità cinofile per la ricerca di persone disperse e attività con sistemi Uas/droni, a favore di organizzazioni di volontariato di Protezione Civile debitamente accreditate.

L’avviso pubblico e la relativa documentazione saranno pubblicati sul sito istituzionale e sull’albo pretorio online del Comune, oltre che diffusi attraverso ulteriori canali informativi per garantirne la massima partecipazione.

«Con questo avviso – dichiarano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore alla Protezione Civile, Riccardo Megalemettiamo a disposizione un’area strategica come le ex Terme di Roselle per attività fondamentali di Protezione Civile, addestramento cinofilo e utilizzo di droni, valorizzando il ruolo delle associazioni di volontariato accreditate. È un’iniziativa che rafforza la capacità operativa del sistema di Protezione Civile e, allo stesso tempo, promuove formazione, prevenzione e collaborazione sul territorio. L’amministrazione comunale mantiene comunque la piena disponibilità dell’area per garantire la massima tutela dell’interesse pubblico e la gestione delle eventuali emergenze».

La concessione dell’area sarà a titolo temporaneo e gratuito e prevede la possibilità per l’amministrazione comunale di rientrare nella piena disponibilità del bene per esigenze istituzionali o di pubblico interesse, con un preavviso di almeno 60 giorni. È inoltre prevista la priorità delle esigenze comunali anche in caso di necessità urgenti o contingenti.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire l’avvio tempestivo delle procedure amministrative conseguenti.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Musica, formazione e cultura: Rockland celebra 30 anni...

Il Comune rivede il bilancio: “Chiuso il rendiconto...

Torna “Giallo Grosseto”: la città diventa capitale della...

Grosseto-Siena: completato il varo di un nuovo viadotto...

Dal Pronto soccorso alla Chirurgia vascolare: al Misericordia...

Spiagge libere attrezzate: il Comune affida la gestione...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: