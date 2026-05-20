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Un nuovo specialista entra nella squadra della Lilt: ecco chi è

Il dottor Ugo Simoni, specialista in Medicina interna e già medico di medicina generale per oltre 35 anni, inizia la propria collaborazione con la Lilt

di Redazione
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Grosseto. Si amplia il ventaglio delle importanti professionalità in squadra alla Lilt di Grosseto Aps-Ets.

Il dottor Ugo Simoni, specialista in Medicina interna e già medico di medicina generale per oltre 35 anni, inizia la propria collaborazione con la Lilt, mettendo a disposizione la propria esperienza clinica nell’ambito della valutazione internistica generale e dell’orientamento dei pazienti verso eventuali successivi percorsi specialistici oncologici. 

L’attività svolta è finalizzata ad offrire un primo inquadramento clinico, con particolare attenzione agli aspetti di prevenzione, valutazione generale e supporto all’appropriatezza dei percorsi diagnostici. La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori assistenziali e sociali della Lilt e dall’intento di contribuire, attraverso l’esperienza professionale maturata negli anni, alle attività di prevenzione e assistenza rivolte alla popolazione.

Grande soddisfazione espressa dal direttore sanitario della Lilt, il dottor Bruno Mazzocchi, che testimonia di avere con il dottor Ugo Simoni un lungo rapporto di amicizia e affetto, oltre che di infinita stima professionale.

La direttrice Barbara Bricca sottolinea che la continua crescita delle attività della Lilt sono la conferma dell’importanza della attività di prevenzione che la stessa svolge a fianco della sanità pubblica in favore della comunità e ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets Grosseto e prenotare uno screening di prevenzione  chiamando il numero 0564.453261.

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