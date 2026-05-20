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“Tortello Day”, l’Associazione Ristoratori: “Termine ‘Tortellaut’ usato impropriamente”

di Redazione
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Follonica (Grosseto). L’Associazione Ristoratori di Follonica si scusa per “la confusione generata nelle recenti comunicazioni relative all’iniziativa in programma domenica 24 maggio a Follonica.

“Si precisa che il nome corretto dell’evento è ‘Tortello Day’ e non ‘Tortellaut’ – si legge in una nota dell’Associazione -. La denominazione ‘Tortello Day’ è quella utilizzata nella comunicazione pubblica dell’iniziativa collegata al ‘Mese del tortello maremmano’, promossa a Follonica per tutto il mese di maggio, con serata conclusiva prevista il 24 maggio dalle 19.30 alla Fonderia 1. Il termine ‘Tortellaut’ è stato impropriamente associato al nome dell’evento, generando un equivoco. Nelle comunicazioni diffuse sul territorio, ‘Tortellaut’ risulta invece richiamato come progetto ospite della serata benefica, il cui ricavato è destinato all’associazione Biglie Sciolte di Follonica”.

“L’Associazione Ristoratori di Follonica rinnova le proprie scuse a cittadini, partecipanti, partner e organi di informazione per l’errore nella denominazione e invita tutti a fare riferimento, nelle comunicazioni future, esclusivamente al nome corretto:’ Tortello Day’ – termina il comunicato -.  Ringraziando tutti per la comprensione e per l’attenzione riservata all’iniziativa, l’Associazione conferma il proprio impegno nella valorizzazione del tortello maremmano e nelle attività di sensibilità sociale rivolte alla comunità”.

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