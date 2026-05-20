“Scorri…Bande”: il centro della città diventa un palcoscenico musicale a cielo aperto

Follonica (Grosseto). Follonica si riempie di musica con la manifestazione “Scorri…Bande”, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio dalle 17.00, con partenza da piazza Sivieri. Promossa dal Comune di Follonica, con la direzione artistica di Stefano Cantini e con la collaborazione dell’associazione Music Pool, “Scorri…Bande! rappresenta anche l’anteprima della 46a edizione di Grey Cat Festival, il festival jazz della Maremma.

“‘Con ‘Scorri…Bande’ trasformiamo il cuore di Follonica in un palcoscenico a cielo aperto, dove la musica diventa il filo conduttore per riscoprire il piacere di stare insieme e vivere il nostro centro in modo dinamico e festoso – commentano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla cultura Stefania Turini -. Abbiamo voluto fortemente questa anteprima del Grey Cat Festival perché crediamo in una cultura che sappia uscire dai luoghi convenzionali per incontrare le persone tra le strade e le piazze. Dalla freschezza della Badabimbum Band alla storica energia dell’Arcidosso Street Band, fino alla travolgente carica della Zastava Orkestar, offriremo ai nostri cittadini e ai turisti un weekend di altissima qualità artistica. È un invito a lasciarsi trasportare dal ritmo, a festeggiare l’inizio della stagione e a godersi una Follonica vibrante, accogliente e, soprattutto, piena di vita“.

Il programma

Si inizia sabato 23 maggio con la Badabimbum Band (nella foto): uno spettacolo fresco, divertente, leggero e ironico, epico e spiazzante, originale, senza sposare un genere musicale, ma capace di suonare musica per tutte le orecchie. Ecco quindi il jazz, il dixieland, il funky, le marcette popolari e perfino uno spiazzante pezzo cantato a ‘cappella’ come fossero i maggianti del buon augurio.

A renderli unici è anche la scelta dei costumi e la studiata coreografia che dona freschezza ai pezzi musicali e predispone l’orecchio all’ascolto.

Domenica 24 maggio due formazioni si alterneranno per le strade di Follonica: si inizia con l’Arcidosso Street Band. Nasce ad Arcidosso nel 1824 come Società Filarmonica: dal dicembre 2006 si è trasformata in “Arcidosso Street Band” sotto la guida del maestro Marco Pericci. Formata quasi interamente da giovani con un nuovo repertorio musicale, aggiungendo nuovi strumenti elettronici come chitarra, basso e tastiera, nuove divise, coinvolge subito e riscuote successo. Si esibisce in provincia ed anche nel territorio nazionale. Attualmente è composta da circa 35 elementi.

A seguire la Zastava Orkestar, street band composta da elementi provenienti dalle migliori orchestre dell’alta Maremma. Non esistono musicisti più balcanici di questi irriducibili maremmani. Le esibizioni sono piuttosto movimentate e uniscono alla musica teatro e giocoleria: sono una sorta di festa-spettacolo in musica, di fronte alla quale il pubblico non può che rimanere coinvolto (e sconvolto). Questo è il vero spirito della musica dell’Est e della musica di tradizione Rom. Un linguaggio universale che supera ogni barriera culturale e sociale, capace di generare una vera catarsi nell’ascoltatore, il quale finirà inevitabilmente per abbandonarsi al ritmo e danzare in una specie di baccanale gioioso di piazza.

Partecipazione libera, informazioni ai numeri 0566.52012 o 055240397 o sul sito www.eventimusicpool.it