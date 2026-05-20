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“Gli alberi della vita”: torna l’iniziativa dedicata a bambini, nonni e genitori

L'evento è in programma venerdì 22 maggio

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Torna venerdì 22 maggio, al parco giochi di viale Matteotti a Follonica, l’iniziativa promossa dallo Spi Cgil Follonica-Scarlino “Bambini, nonni e genitori – Gli alberi della vita”, giunta quest’anno alla sua quinta edizione.

Il programma

Un appuntamento ormai diventato momento importante di incontro, socialità e condivisione tra generazioni diverse, pensato per valorizzare il dialogo tra bambini, nonni e genitori attraverso il gioco, il divertimento e la partecipazione. L’iniziativa prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 22, alle 16.00, e prevederà giochi tradizionali, intrattenimenti per bambini e uno spettacolo con bolle di sapone giganti. Altra cosa sicura, oltre al divertimento, sarà l’appuntamento con la merenda, offerta a tutti i presenti.

«Questa iniziativa rappresenta per noi un momento prezioso, perché mette in relazione le generazioni, favorisce l’incontro e rafforza il senso di comunità – afferma Moreno Mancini, segretario della lega Spi Cgil Follonica-Scarlino -. Arrivare alla quinta edizione significa che il progetto è stato capace di coinvolgere famiglie, bambini e nonni, creando un’occasione bella e significativa per tutta la città. Invitiamo tutti a partecipare numerosi, perché stare insieme, giocare e condividere un pomeriggio di festa è un valore che vogliamo continuare a coltivare».

L’appuntamento è quindi per venerdì 22 maggio, dalle 16.00, al parco giochi di viale Matteotti a Follonica, per una festa che esalta la bellezza di stare tutti insieme: bambini, nonni e genitori.

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