Home Cultura & SpettacoliGemellaggio musicale tra Grosseto e Nanping, Turbanti: “Grande opportunità di crescita reciproca”
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

Gemellaggio musicale tra Grosseto e Nanping, Turbanti: “Grande opportunità di crescita reciproca”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 20 views

Grosseto. Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto e referente dell’ufficio Relazioni internazionali, Fausto Turbanti, commenta così la tournée che si è appena svolta nella Repubblica popolare cinese:

“Si conclude un’esperienza di straordinario valore umano e culturale che ha visto i tre giovani talenti grossetani Jacopo Mai, Alessio Tonelli e Ilaria Pinelli rappresentare la nostra città nella Repubblica popolare cinese, portando sul palco non soltanto qualità musicale, ma anche l’identità, la sensibilità e la capacità di dialogo del nostro territorio. I concerti al teatro di Wuyishan e al Grand Theatre di Nanping hanno confermato quanto la musica sia uno strumento autentico di incontro tra popoli e culture diverse.

Questo scambio, nato nell’ambito del percorso di collaborazione tra il capoluogo maremmano e Nanping grazie alla preziosa collaborazione del presidente e direttore artistico dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, Antonio Di Cristofano, dimostra concretamente come i rapporti internazionali possano tradursi in opportunità reali per i giovani e in occasioni di crescita reciproca. I nostri ragazzi hanno vissuto un’esperienza importante sotto il profilo artistico e personale, confrontandosi con un contesto di grande livello e diventando, a tutti gli effetti, ambasciatori di Grosseto e della Maremma.

Come ufficio Relazioni internazionali continueremo a lavorare affinché il gemellaggio con Nanping produca sempre più iniziative concrete e opportunità reali e tangibili nei settori della cultura, della formazione, dello sport e della promozione territoriale. Questo è solo un primo passo di un percorso che vogliamo rendere stabile e duraturo nel tempo, costruendo una rete capace di generare valore per la nostra comunità e nuove prospettive per le giovani generazioni. Aver reso protagonisti all’estero dei nostri concittadini, oltretutto giovani, mi riempie di orgoglio e mi conferma che il percorso intrapreso è quello giusto”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“La memoria si fa bella”: al via il...

“SaltyBlitz”: torna l’appuntamento annuale di citizen science organizzato...

Versamenti fiscali 2026, Cna ed altre associazioni: “Necessaria...

“Scorri…Bande”: il centro della città diventa un palcoscenico...

Un nuovo specialista entra nella squadra della Lilt:...

“Forme uniche della continuità nello spazio”: il capolavoro...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: