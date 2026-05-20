Flash mob e un concerto corale: Lorenza Baudo dirige due iniziative musicali

Grosseto. Nei prossimi giorni sono in programma due eventi dal vivo nel centro storico di Grosseto con la docente dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, Lorenza Baudo.

Il programma

Si inizia venerdì 22 maggio alle 18.00 in piazza Baccarini, con il terzo appuntamento di “Canto anch’io!”, flash mob con prova aperta con il coro Vocelibera diretto dalla stessa Baudo. Durante l’incontro verranno proposti alcuni brani appartenenti al repertorio del gruppo corale dell’Istituto musicale “Giannetti”, ma soprattutto sarà dato spazio alla partecipazione diretta del pubblico, che potrà unirsi al coro e sperimentare il canto collettivo attraverso semplici brani eseguiti insieme. L’iniziativa si concluderà con una circle song guidata da Lorenza Baudo, che accompagnerà i partecipanti in un’improvvisazione corale a più voci.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 25 maggio alle 18.00 alla Chelliana: l’evento ospiterà un doppio concerto con protagonisti gli Stregatti, trio vocale a cappella composto da Lorenza Baudo, Andrea Coppini e Silvia Striato, e il coro Vocelibera. Le due formazioni proporranno un repertorio ampio e articolato che attraversa generi ed epoche differenti, dal madrigale al jazz, dalla canzone popolare alla musica etnica, valorizzando le possibilità espressive della voce e della coralità.

L’ingresso al concerto è gratuito.