“Documentari per il pianeta”: in Mediateca due film per il Festival dello sviluppo sostenibile

Grosseto. Si chiama “Documentari per il pianeta” ed è l’appuntamento pensato da Clorofilla film festival, Ccibo Maremma e Kansassiti per il Festival dello sviluppo sostenibile organizzato da Asvis e che prevede numerose iniziative in tutta Italia nel mese di maggio.

Il festival è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadine e cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Domani, giovedì 21 maggio alle 18.30, alla Mediateca digitale della Maremma (in Chiasso delle Monache 9/11 Grosseto), “Documentari per il pianeta” accende i riflettori sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu, con un focus particolare su risorse alimentari, salute, consumo responsabile, pace e giustizia. Attraverso il linguaggio del cinema documentario, l’evento invita a una riflessione profonda sulle sfide globali del nostro tempo.

Il programma

Il programma prevede due proiezioni: “How to feed the planet” di Francesco De Augustinis, in anteprima (uscirà a breve nelle sale) e primo documentario del concorso 2026 del Clorofilla film festival: un’inchiesta che mette in discussione i dogmi dell’industria alimentare e analizza il legame spesso sottovalutato tra controllo delle risorse e conflitti internazionali, dall’Ucraina al Congo. Un viaggio nello spazio e nel tempo, per scoprire come rispondere a una delle più importanti domande a cui siamo di fronte in questa epoca: come faremo a nutrire il Pianeta, con una popolazione in crescita proiettata a raggiungere quasi 10 miliardi di persone, e le risorse naturali già sotto stress per l’attività dell’uomo?

Dalle coste del Sud Italia fino al bacino del fiume Congo, passando da Ucraina e Argentina, attraverso sistemi alimentari, diete, lobby, e comunità agricole, il documentario “How to Feed the Planet” segue un’indagine giornalistica globale, raccontando come anche i più grandi conflitti del nostro tempo sono legati all’accaparramento delle risorse alimentari. Un viaggio alla ricerca di risposte – che inizia dalla ricerca delle giuste domande.

A seguire “Conoscere, coltivare, custodire”, un lavoro a cura di Ccibo Maremma che racconta l’impegno dell’associazione nella tutela della biodiversità e nella promozione di una rete territoriale tra agricoltori custodi, scuole e centri di ricerca.