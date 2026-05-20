“Dare valore al lavoro”: la Cisl organizza una tavola rotonda su salari e contrattazione

Grosseto. “Dare valore al lavoro: la via della contrattazione nel tempo delle trasformazioni” è il titolo del consiglio generale che Cisl Grosseto ha organizzato per venerdì 22 maggio, dalle 10, nella sala contrattazioni della sede della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, in via Cairoli 10 a Grosseto.

Un’occasione per parlare del ruolo della contrattazione in un momento di profondo cambiamento per il mercato del lavoro. “L’obiettivo del confronto che abbiamo organizzato – spiega il segretario generale di Cisl Grosseto, Simone Gobbi – è quello di mettere al centro il rapporto tra salari, contrattazione, produttività, partecipazione e qualità dello sviluppo nel territorio grossetano. Vogliamo riflettere sul futuro del lavoro in Maremma partendo da una solida convinzione: la questione salariale non può essere letta solo come un’emergenza congiunturale, ma come un nodo strutturale che riguarda il modello produttivo, la qualità dell’occupazione, la rappresentanza e la coesione sociale”.

Il programma

La giornata prenderà avvio con l’introduzione a cura di Gobbi. Sarà presente anche Katiuscia Biliotti, della segreteria regionale di Cisl.

A seguire è in programma una tavola rotonda, moderata dal giornalista Guido Fiorini, direttore di MaremmaOggi, alla quale prenderanno parte Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno; Giovanni Mascagni, direttore di Confindustria Toscana Sud; Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto; Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto; Massimo De Blasis, presidente di Ance Grosseto; il segretario generale della Cisl Grosseto, Simone Gobbi.

Dopo uno spazio dedicato al dibattito, le conclusioni saranno affidate a Andrea Cuccello, segretario confederale della Cisl nazionale.