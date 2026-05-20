Cambia la viabilità in città: ecco tutte le modifiche al traffico

Grosseto. Novità in arrivo per la viabilità nel centro abitato di Grosseto.

A seguito del completamento dei lavori legati al progetto Greenway – l’importante intervento di riqualificazione urbana finanziato con i fondi del Pnrr – l’amministrazione comunale ha varato una nuova regolamentazione della circolazione stradale e dei percorsi del trasporto pubblico locale (Tpl) che interesserà l’area di via Tito Speri, via Ferrucci e via dei Mille.

L’intervento si è reso indispensabile alla luce delle profonde trasformazioni urbanistiche che hanno interessato la zona sud della città. I lavori della Greenway hanno infatti comportato una significativa modifica delle geometrie stradali in via dei Barberi e in piazza de Maria. La presenza di restringimenti della carreggiata, la creazione di nuove aree pedonali e la realizzazione di piste ciclabili hanno reso queste vie non più idonee e non più utilizzabili per il transito in sicurezza dei bus del trasporto pubblico lungo i vecchi itinerari.

“I lavori della nuova Greenway richiedono un naturale adeguamento della rete del trasporto pubblico – hanno dichiarato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità, Riccardo Megale-. Poiché via dei Barberi e piazza de Maria non sono più transitabili dai bus, l’ufficio Mobilità e il gestore del Tpl hanno individuato in via Tito Speri e via Ferrucci il nuovo tracciato ottimale per i bus. Per far coesistere i flussi di traffico in totale sicurezza all’altezza dell’intersezione con via dei Mille, abbiamo strutturato una disciplina viaria specifica e differenziata”.

Le modifiche al traffico

Nel dettaglio, la nuova ordinanza dirigenziale in vigore prevede le seguenti modifiche strutturali alla circolazione:

per i bus del trasporto pubblico local e (tpl), all’intersezione tra via Tito Speri e via dei Mille, i bus che proseguono a dritto avranno l’obbligo di arrestarsi allo stop, concedendo la precedenza ai veicoli in transito su via dei Mille;

e (tpl), all’intersezione tra via Tito Speri e via dei Mille, i bus che proseguono a dritto avranno l’obbligo di arrestarsi allo stop, concedendo la precedenza ai veicoli in transito su via dei Mille; per tutti gli altri veicoli, per le auto e i mezzi privati provenienti da via Tito Speri, scatta l’obbligo di svolta a sinistra su via dei Mille, sempre con l’obbligo di dare precedenza ai veicoli già in transito su quest’ultima.

L’amministrazione comunale invita i cittadini e gli automobilisti a prestare la massima attenzione alla nuova segnaletica in fase di installazione per garantire la fluidità del traffico e la massima sicurezza stradale.