“Ti racconto il Palio”: torna l’incontro tra scuola e tradizione

Castel del Piano (Grosseto). Giovedì 21 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, in piazza R. T. G. Carducci a Castel del Piano, si svolgerà la quarta edizione di “Ti racconto il Palio”, il progetto promosso dalla Consulta delle Contrade del Palio di Castel del Piano, in collaborazione con la scuola primaria “L. Santucci”, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano e della Regione Toscana.

“Ti racconto il Palio” è un percorso educativo che coinvolge i bambini nella scoperta e nella narrazione del Palio: la festa più importante del paese, ma anche espressione identitaria della comunità, delle sue tradizioni e dei suoi valori.

Programma dell’evento

Introduzione e saluti istituzionali.

Presentazione dei lavori delle classi prime (tour delle Contrade) e seconde (laboratorio Kamishibai).

Proiezione dei video realizzati dalle classi terze, quarte e quinte sulla benedizione dei cavalli, il Baccile e il nuovo corteo storico..

“Crediamo che il Palio non sia solo una festa, ma un patrimonio culturale vivo che si costruisce ogni giorno – afferma Claudio Franceschelli, presidente della Consulta delle Contrade –. Coinvolgere i bambini significa investire nel futuro della nostra comunità e trasmettere valori di identità, rispetto e collaborazione”.

Il progetto ha coinvolto tutte le classi della scuola primaria, diventando un modello replicabile di collaborazione tra scuola, associazioni e territorio.

“Questa è la dimostrazione concreta di cosa significa fare comunità – conclude Franceschelli –. È un’esperienza che arricchisce non solo i bambini, ma anche noi adulti, perché ci ricorda che il Palio è una storia che continua a scriversi ogni anno, grazie a chi la vive con passione e responsabilità.”

In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella sala consiliare di Castel del Piano.

Nella foto: l’edizione 2024 della manifestazione