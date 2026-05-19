Qualità e competitività delle imprese: un seminario sulle nuove norme Iso 9001, 14001 e 45001

Grosseto – Venerdì 22 maggio, nella sede Cna Grosseto in via Birmania 96, è in programma il seminario “Le nuove edizioni delle norme Iso 9001, 14001 e 45001: evoluzioni e incentivi per le aziende“, un appuntamento dedicato alle imprese, ai professionisti e agli operatori interessati ad approfondire le prossime revisioni dei principali standard internazionali per la gestione della qualità, dell’ambiente e della sicurezza.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione grossetana degli artigiani in collaborazione con Uni, l’ente italiano di normazione e con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, rappresenta un’importante occasione di aggiornamento per le aziende che vogliono affrontare in modo consapevole le evoluzioni normative previste tra il 2026 e l’inizio del 2027.

Il programma prenderà il via alle ore 16 con la registrazione e l’accoglienza dei partecipanti. Alle 16.10 sono previsti i saluti istituzionali di Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto, e di Ilaria Chechi, responsabile dell’ ufficio qualità di Cna Grosseto.

A seguire, intorno alle ore 16.30, Claudio Perissinotti Bisoni, Technical Project Manager Uni, illustrerà le nuove edizioni delle norme Iso 14001 e Iso 45001, soffermandosi sugli elementi chiave delle revisioni e sui servizi a supporto delle imprese.

Alle 16.40 intervento di Nicola Gigante, presidente della Commissione tecnica Uni/Ct 016, coordinatore Uni/Ct 016/Gl 02 e membro dell’Iso Tc 176/Sc2/Wg29, che presenterà un approfondimento dedicato al “Focus sulla Fdis Iso 9001:2026”, illustrando le principali novità della futura revisione della norma.

Il seminario proseguirà alle ore 17.30 con l’intervento di Michele Lombardi, dirigente Servizi per la promozione e la regolazione dell’economia e del mercato della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con l’obiettivo di presentare il bando per le certificazioni di qualità e gli strumenti di contributo a sostegno dei percorsi di sviluppo aziendale promossi dall’ente camerale.

Le conclusioni e il question time sono previsti intorno alle ore 18.

L’evento è in fase di accreditamento per il riconoscimento dei crediti formativi in base agli ordinamenti dei singoli Ordini e Collegi professionali ed è valido come aggiornamento Rspp/Aspp.

La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Cna Grosseto all’indirizzo e-mail associazione@cna-gr.it oppure telefonare al numero 0564 4711.