Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Tutto pronto per le proiezioni del weekend al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. In sala, a partire da venerdì 22 e fino a domenica 24 maggio, ci saranno “La festa è finita” di Antony Cordier, “Antartica-Quasi una fiaba” di Lucia Calamaro e “Illusione” di Francesca Archibugi.

“La festa è finita” sarà proiettata venerdì 22 alle 16.45, sabato 23 alle 21.15 (versione originale con sottotitoli in italiano) e domenica 24 maggio alle 19. “Antartica-Quasi una fiaba” ci sarà venerdì 22 alle 19, sabato 23 alle 16.45 e domenica 24 maggio alle 21.15. “Illusione”, infine, è in programma per venerdì 22 alle 21.15, sabato 23 alle 19 e domenica 24 maggio alle 16.45.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.