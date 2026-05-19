Home FollonicaLavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine
FollonicaNotizie dagli Enti

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

L'intervento è in programma giovedì 21 maggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 60 views

Follonica (Grosseto). Giovedì 21 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica a Cassarello.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 15 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Cassarello, via Romagna, Largo Vienna, via Berna, via Praga, via Mosca, via Varsavia, via Stoccolma, via Atene, via Parigi, via Berlino, via Londra, via Emilia, via Campania, via Lazio, via Abruzzo, via 2 Giugno, via Lombardia, via Piemonte, via Liguria, via Etruria, viale Europa, via Calabria, via Salceta, via Lago di Bracciano, via Palermo, località Campo Cangino e nelle vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Approvata variazione di bilancio: oltre 3 milioni per...

Disinnesco ordigno bellico: disagi per la circolazione ferroviaria

“Follonica Città Futura”: il Kiwanis premia gli studenti...

Nuova condotta idrica nella frazione: Acquedotto del Fiora...

Rinviato l’intervento dell’Acquedotto a Marina

Senzuno cambia volto per l’estate: al via la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: