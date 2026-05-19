Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie cittadine

Follonica (Grosseto). Giovedì 21 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica a Cassarello.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 15 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Cassarello, via Romagna, Largo Vienna, via Berna, via Praga, via Mosca, via Varsavia, via Stoccolma, via Atene, via Parigi, via Berlino, via Londra, via Emilia, via Campania, via Lazio, via Abruzzo, via 2 Giugno, via Lombardia, via Piemonte, via Liguria, via Etruria, viale Europa, via Calabria, via Salceta, via Lago di Bracciano, via Palermo, località Campo Cangino e nelle vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.

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