“La miniera a memoria”: ultima settimana di eventi a Ribolla

Roccastrada (Gr) – Ultimi giorni di eventi nel ricordo del 72esimo anniversario della strage mineraria di Ribolla del 4 maggio 1954 in programma da giovedì 21 a mercoledì 27 maggio a chiusura del cartellone “La miniera a memoria“.

Giovedi 21 maggio, alle ore 17.00 alla Porta del Parco presentazione del libro “Clifden” di Carlo Vellutini – Moroni editore e concerto del maestro Giovanni Lanzini con “Clarinettissimo a tutto swing”.

L’evento previsto per la giornata di venerdì 22 maggio alla Porta del Parco dal titolo “I minatori delle solfare siciliane nelle opere di Renato Guttuso e i minatori di carbone del Galles nelle opere di Josef Herman” è annullato a causa dell’indisponibilità del relatore della conferenza Walter Scapigliati.

Sabato 23 maggio alle ore 9.00 Pulizia del paese organizzata dalla Pro Loco Ribolla con appuntamento alle 9.00 in piazza della Paga. Alle 17.00 al Centro Civico di Roccatederighi presentazione Opera Omnia di Antonio Gamberi “Le 883 battaglie di un poeta” autore Mario Amerini. Alle 21.00 all’ex cinema di Ribolla “Concerto la buona novella” di Fabrizio De Andrè con A. Magnani (voce), D. Nutarelli (chitarra solista), M. Muratori (fiati e percussione), A. Morganti (tastiera), E. Rinnoci (chitarra), B. Testardi (contrabbasso), P. Manini (voce narrante), corale G. Verdi e il gruppo vocale Consonanti Coro.

Domenica 24 maggio “Itinerario sui luoghi della miniera” trekking organizzato dalla Pro Loco Ribolla: ore 9.00 ritrovo in piazza della Paga. Percorso: La Cernita – Monumento al minatore – Pozzo Camorra – Pozzo 10). Alle 10.00 ritrovo alla Cernita con laboratorio per bambini.

Mercoledi 27 maggio alle 18.00 all’ex cinema proiezione del cortometraggio “Niccioleta storia sopra e sotto la terra” di Irene Paoletti vincitore del bando Nuovo IMAIE Italia sezione cortometraggi. A seguire dialogo con la regista.

Informazioni. Il cartellone “La miniera a memoria” è promosso dal Comune di Roccastrada in collaborazione con Coeso SdS, Parco Nazionale delle Colline Metallifere Grossetane, Fondazione Toscana Spettacolo, Biblioteca Comunale Antonio Gamberi, Porta del Parco Minerario di Ribolla e numerose associazioni locali. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune, www.comune.roccastrada.gr.it e per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0564/561243 0564/561289 e-mail:portaparcominerarioribolla@gmail.com

“C’era una volta la miniera…”

Domenica 24 maggio è in programma anche il terzo appuntamento della rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla terza edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

Dopo le prime due iniziative dei precedenti weekend nei quali sono state protagoniste le Pro Loco Piloni/Torniella, Sasso&Forte e Roccatederighi, che hanno riscosso un notevole successo di partecipanti, domenica 24 maggio si svolgerà “C’era una volta la miniera…”, un percorso minerario e laboratori per bambini attraverso una passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic finale.

L’obiettivo dell’iniziativa è di favorire una conoscenza del paese, con particolare attenzione alla storia della miniera, con la finalità più ampia di promuovere un senso di appartenenza al territorio che possa accrescere il rispetto del luogo e la sua promozione.

La giornata si articolerà in due momenti che si svolgeranno in parallelo: il ritrovo per la passeggiata/trekking sarà alle 9.30 presso il Centro Vivi.Mi., da qui si svilupperà un percorso lungo i luoghi simbolo della miniera che saranno accompagnati dalle spiegazioni a cura della guida ambientale, mentre per i bambini in età dai 5 agli 11 anni si terrà un laboratorio esperienziale a cura di una ex maestra di scuola elementare che svolgerà attività volte a far comprendere ai bambini il percorso e le lavorazioni che erano associate all’estrazione del carbone.

Nella seconda parte della giornata si svolgerà invece il pic nic, durante il quale potranno essere degustati i prodotti genuini acquistati prevalentemente da produttori locali e preparati dalle cuoche che collaborano con la locale Pro Loco.

La partecipazione è previa prenotazione (alla “Tabaccheria Cimmi Silvia” e da “A tutta pizza”) ed è possibile partecipare a tutte le attività, oppure solo al trekking e al laboratorio o solo al pic nic.

Questa giornata di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipic, sarà preceduta, sabato 23 maggio, da una pulizia straordinaria del paese, organizzata sempre dalla Pro Loco di Ribolla in collaborazione con il Comune di Roccastrada, alla quale potranno prendere parte liberamente tutti i cittadini che lo vorranno: l’appuntamento è fissato per le 9.00 al Centro Vivi.Mi.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it, tel. 0564.561218 e 0564.561222 ed e-mail info@comune.roccastrada.gr.it