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Follonica, slitta il “Tortello Day – Tortellaut”: l’evento solidale sarà riprogrammato

di Redazione
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Follonica (Gr)Stop, ma solo temporaneo, per una delle iniziative solidali più attese in città. L’Associazione Ristoratori di Follonica ha annunciato ufficialmente il rinvio del “Tortello Day – Tortellaut”, la cena di beneficenza a favore dell’Associazione Biglie Sciolte APS che si sarebbe dovuta tenere domenica 24 maggio negli spazi della Fonderia 1.

La decisione di posticipare l’evento è stata presa di comune accordo tra il direttivo e gli organizzatori per cause di forza maggiore. A determinare il rinvio sono stati alcuni improvvisi problemi familiari che hanno colpito la Presidenza dell’associazione: una situazione delicata che, al momento, non permette di garantire la presenza organizzativa e l’impegno a pieno regime necessari per un evento di questa portata.

Una scelta nel segno del rispetto e della massima partecipazione

Dietro al rinvio c’è soprattutto la volontà di tutelare lo spirito profondo del progetto “Tortellaut”, nato per sostenere concretamente le famiglie e le mamme dei ragazzi autistici del territorio maremmano. Per i ristoratori follonichesi non si tratta di una semplice cena, ma di un cruciale momento di coesione e solidarietà per l’intera comunità.

Proprio per l’assoluto rispetto verso l’Associazione Biglie Sciolte e la causa che rappresenta, il direttivo ha ritenuto fondamentale non celebrare l’appuntamento in tono minore o penalizzato da contingenze improvvise, preferendo riprogrammarlo per assicurare quella massima partecipazione cittadina che il progetto merita. L’impegno per la promozione del tortello maremmano come veicolo di aggregazione e beneficenza resta quindi saldo e al centro dell’agenda dei ristoratori.

Cosa fare con i biglietti già acquistati

Nelle prossime settimane gli organizzatori comunicheranno la nuova data in cui l’evento sarà recuperato. Nel frattempo, per i tanti cittadini che avevano già risposto presente, sono state definite le modalità di gestione dei ticket:

  • Conservazione: Chi ha già acquistato o prenotato il biglietto in prevendita presso i ristoranti aderenti potrà tranquillamente conservarlo, poiché resterà valido per la nuova data.

  • Rimborso: Chi fosse impossibilitato a partecipare o preferisse non attendere la nuova data potrà richiedere il rimborso completo del ticket presso il medesimo punto d’acquisto.

«Certi della comprensione di tutta la cittadinanza – conclude la nota firmata dal Presidente Michele Cocola – vi diamo appuntamento a presto per fare del bene, insieme».

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