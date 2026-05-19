Cala Violina, confermato il servizio di vigilanza e assistenza alla balneazione

Scarpino (Gr) – Il Consorzio MareScarlino, in accordo con il Comune di Scarlino e sulla base dell’ordinanza della Capitaneria di porto, garantirà anche per l’estate 2026 il servizio di vigilanza e assistenza alla balneazione. Da domenica 17 maggio è attiva nei giorni festivi e prefestivi la torretta numero 10, che sarà operativa tutti i giorni a partire da sabato 14 giugno.

«La sicurezza dei bagnanti e la tutela di Cala Violina sono una priorità – dichiara l’assessore alle Bandite Silvia Travison –. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Marescarlino possiamo garantire anche quest’anno un presidio importante in una delle spiagge più belle e frequentate del nostro territorio».