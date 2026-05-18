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Dal 20 al 24 maggio al Maremà la sfida delle “mystery box”

di Redazione
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Grosseto – Riuso, sostenibilità ambientale e lotta allo spreco. È da questi concetti che prende forma il progetto  “Mistery Box”, un format legato allo shopping, dalle forti tinte sociali, che punta a dare una seconda possibilità a prodotti provenienti da resi, giacenze di magazzino, stock invenduti, spedizioni smarrite e pacchi Amazon non ritirati dell’e-commerce.
Dal 20 al 24 maggio 2026 l’esperienza sbarca anche a Grosseto con uno spazio dedicato di “Ama discount” all’interno del Centro Commerciale Maremà.
Il meccanismo dell’iniziativa è molto semplice: i clienti, nei giorni indicati, possono recarsi nella galleria dello shopping center e scegliere il proprio pacco senza aprirlo e senza conoscerne il contenuto. Il valore dipende dal peso. Solo successivamente si può decidere se portare a casa la scatola ancora sigillata oppure aprirla sul momento per scoprirne il contenuto. All’interno delle “mystery box” possono trovarsi prodotti di varia natura: gadget elettronici, accessori per la casa, articoli tecnologici, cosmetici, capi di abbigliamento, orologi, videogiochi e molto altro. Il valore dei beni contenuti non è noto e non è possibile sapere in anticipo se sia superiore o inferiore al prezzo pagato.
Al di là dell’effetto sorpresa, l’iniziativa si inserisce nel più ampio tema della gestione dei resi nell’e- commerce. Ogni anno una quantità crescente di prodotti viene restituita dai consumatori. La facilità con cui oggi si può rendere un acquisto – spesso con un semplice click – ha modificato le abitudini di consumo, portando molti clienti ad acquistare più articoli del necessario, talvolta con l’intenzione di provarli e restituirli.
Per le aziende, tuttavia, la gestione dei resi comporta procedure articolate e costose: ricezione della merce, controllo, eventuale ripristino dell’imballaggio, reinserimento in magazzino e nuova immissione sul mercato.
Lo stesso vale per le rimanenze di stock. In diversi casi, per ragioni economiche e logistiche, parte di questi prodotti rischia di essere smaltita, con un impatto ambientale significativo.
Le “mystery box” rappresentano, quindi, una possibile alternativa in chiave di economia circolare: consentono di rimettere in circolo beni che altrimenti potrebbero rimanere inutilizzati o essere distrutti, contribuendo alla riduzione degli sprechi e alla valorizzazione delle risorse già prodotte. In questo senso, l’acquisto “al buio” diventa non solo un’esperienza curiosa, ma anche un piccolo gesto concreto verso un
modello di consumo più responsabile e attento all’ambiente.

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