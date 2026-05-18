Associazione per la tutela e promozione del tortello maremmano: Roberto Delli nuovo presidente

Grosseto. Roberto Delli è il nuovo presidente dell’associazione per la tutela e promozione del tortello maremmano. Delli subentra a Massimiliano Mei, che lascia dopo la nomina a presidente provinciale di Confesercenti.

“Per me è una giornata importante perché diventare presidente dell’associazione e avere il compito di firmare la presentazione al Ministero per l’Igp rappresenta una grande soddisfazione – ha affermato Delli -. È un progetto sul quale lavoro da anni e che segna il raggiungimento di un obiettivo importante per tutto il territorio. Adesso dobbiamo creare unione tra tutte le realtà coinvolte per arrivare al riconoscimento Igp senza ostacoli lungo il percorso. Questo traguardo porterà una grande ricchezza non soltanto a chi produce il tortello maremmano, ma a tutto l’indotto e ai fornitori delle materie prime. Fondamentale sarà anche l’accordo di filiera che stiamo portando avanti con la Camera di commercio, perché l’obiettivo è utilizzare grani della Maremma, spinaci della Maremma e ricotta della Maremma”.

“Oggi il tortello maremmano rappresenta circa 9 milioni di euro di fatturato, ma possiamo arrivare tranquillamente a 30 milioni, con benefici diffusi su tutta la provincia di Grosseto. Questo significa posti di lavoro e ricchezza per il territorio”, ha concluso Delli.

“Questa è una fase cruciale – ha confermato il presidente uscente Massimiliano Mei ringraziando tutti coloro che stanno sostenendo il percorso per l’Igp -. Non era scontato arrivare sino a qui, ma questo percorso avrà ricadute economiche importanti per tutto il territorio”.

Mei ha ringraziato sia gli enti locali sostenitori, come la Provincia di Grosseto o i Comuni di Capalbio, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Monterotondo Marittimo, Scarlino, sia le associazioni di categoria: Confesercenti che ha avviato il percorso per l’Igp, e Cia, che ha aderito al progetto che ora è in mano esclusivamente alle imprese del territorio perché l’associazione svolga il ruolo di Comitato promotore per la richiesta di riconoscimento. Un grazie anche all’onorevole Fabrizio Rossi, che nei mesi scorsi ha promosso un incontro alla Camera dei deputati, e agli sponsor Banca Tema e Conad Grosseto (Clodia srl).

Oltre al presidente, è stato rinnovato anche il consiglio direttivo. Ad affiancare Delli i due vicepresidenti, Massimo Bucci e Francesca Barzagli, poi i consiglieri Paolo Maestrini, Valentina Cedrucci, Simone Guerrini, Daniela Cencini, Federico Galli e Lucia Panfi.

L’onorevole Rossi: “Tortello maremmano simbolo identitario della nostra terra”

“Il tortello maremmano rappresenta un prodotto gastronomico iconico della nostra terra e il percorso avviato per il riconoscimento del marchio Igp è un progetto nel quale ho sempre creduto fin dall’inizio”. E’ quanto ha dichiarato il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, intervenuto questa mattina a Grosseto all’assemblea dei soci promotori dell’Associazione per la tutela e promozione del tortello maremmano, convocata per definire gli ultimi passaggi dell’iter iniziato nel 2024.

“Un progetto promosso inizialmente da Confesercenti Grosseto, al quale si è poi aggiunta anche Cia Grosseto – ha commentato Rossi -, che venne presentato agli esordi anche alla Camera dei Deputati. Adesso, dopo il lavoro svolto dai consulenti e dagli esperti del settore, il percorso è ormai alle battute finali e le associazioni di categoria verranno sostituite dai produttori, commercianti ristoratori e tutti coloro che vorranno credere in questo progetto iconico e identitario del nostro territorio. A breve il nuovo presidente e il consiglio direttivo dell’associazione presenteranno infatti tutta la documentazione necessaria al Ministero delle imprese e del Made in Italy e alla Regione Toscana per il riconoscimento ufficiale del marchio Igp“.

“In Toscana esistono circa trenta prodotti certificati con marchi di riconoscimento – ha proseguito Rossi – ma per la Maremma quale prodotto potrebbe rappresentarci meglio del tortello maremmano? Legare un territorio alle proprie eccellenze gastronomiche significa rafforzarne identità, tradizioni e riconoscibilità anche fuori dai confini locali e fare da traino a molti altri settori, come ad esempio quello legato al turismo”.

“L’obiettivo – ha concluso il parlamentare grossetano – è quello di identificare sempre di più la Maremma attraverso i suoi prodotti tipici, facendo conoscere il nostro territorio in Italia e nel mondo. Per questo voglio fare i complimenti al comitato promotore, ai soci e a tutti coloro che stanno lavorando e vorranno lavorare con impegno e competenza affinché il tortello maremmano possa ottenere il meritato riconoscimento Igp”.