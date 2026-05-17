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“Scavare per vincere”: le guerre d’assedio nel Medioevo al centro di un incontro

L'iniziativa è in programma venerdì 22 maggio

di Redazione
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Grosseto. Venerdì 22 maggio, alle 17, nell’Aula delle Colonne della Fondazione Polo universitario grossetano di Grosseto, il professore Roberto Farinelli svolgerà una conferenza dal titolo “Scavare per vincere: la dimensione sotterranea della guerra d’assedio”.

Mura e torri, catapulte e arieti non raccontano tutta la storia dei conflitti che avvenivano durante il Medioevo. L’assedio era anche ingegneria, psicologia, tempi lunghi e il suo esito si decideva spesso sotto terra; qui si combatteva un’altra guerra fatta di gallerie, sabotaggi e crolli improvvisi. I genieri scavavano per intercettare e far cedere le protezioni nemiche dall’interno, trasformando il sottosuolo nel vero campo di battaglia. Le operazioni di mina e contromina erano duelli invisibili, ma decisivi tra assedianti e difensori. Una conferenza per scoprire le tecniche, i rischi e l’ingegno dietro le armi segrete che hanno caratterizzato molti assedi tra XI e XV secolo.

Roberto Farinelli, laurea in Lettere e Dottorato di ricerca in Archeologia medievale, deve a questa formazione e all’interesse per la documentazione d’archivio l’impostazione dei suoi studi sull’habitat e sulle dinamiche del potere rurale, condotte anche in una prospettiva storico-geografica, finalizzata alla comprensione dei rapporti con le risorse naturali del territorio. È autore di numerosi saggi e monografie dedicati all’archeologia dei castelli e delle attività minerarie e metallurgiche, alle dinamiche del popolamento e del dominio agrario, al paesaggio e all’economia del mondo contadino, agli itinerari della Maremma medievale. Collabora con amministrazioni locali, enti e istituzioni culturali per l’organizzazione di conferenze, convegni e l’aggiornamento di studenti e docenti.

L’incontro è organizzato dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con Fondazione Polo universitario grossetano.

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