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Bus di studenti in panne nella notte sull’Aurelia: intervento dei Carabinieri

La posizione del mezzo, fermo in curva, insieme all'orario notturno e alla conseguente scarsa visibilità, ha creato una certa apprensione

di Redazione
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Grosseto. Ieri notte, la centrale operativa dei Carabinieri di Orbetello è stata attivata per prestare soccorso a un pullman, con a bordo circa 49 ragazzi, di rientro da una gita scolastica. Il mezzo era in movimento sull’Aurelia, ma si è dovuto arrestare a causa di un guasto meccanico lungo la strada, precisamente in corrispondenza del cantiere della cassa di espansione dell’Albegna, nella frazione di Albinia.

La posizione del mezzo, fermo in curva, insieme all’orario notturno e alla conseguente scarsa visibilità, ha creato una certa apprensione tra i passeggeri, vista la situazione di potenziale rischio per la sicurezza della circolazione e per l’incolumità di tutti.

I professori a bordo hanno quindi chiamato il 112: sul posto sono intervenuti i Carabinieri, oltre a personale dell’Anas, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orbetello, data la totale mancanza di luce e la posizione critica del pullman, che creava un serio pericolo per gli automobilisti in transito.

Nel frattempo, sul posto sono giunti i genitori, partiti da Grosseto per recuperare i propri figli. Tutti i giovani passeggeri hanno così ordinatamente lasciato il mezzo, sotto la supervisione dei militari.

L’emergenza è così completamente rientrata: tutti i 49 studenti e i loro professori hanno fatto rientro a casa con le rispettive famiglie. Il pullman è stato lasciato in sicurezza a bordo strada, in attesa di essere successivamente recuperato.

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