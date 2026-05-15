Tensioni internazionali e voli cancellati, Federconsumatori: “I viaggiatori non devono restare senza tutele”

Grosseto. Di fronte al rischio di cancellazioni dei voli, ritardi prolungati e rincari dei biglietti legati alla crisi delle forniture di carburante e al quadro di instabilità internazionale, Federconsumatori Grosseto richiama l’attenzione sulla necessità di garantire piena tutela ai passeggeri, soprattutto in vista delle partenze estive.

Le criticità che stanno investendo il trasporto aereo possono tradursi in disagi pesanti per i cittadini, in particolare per chi ha già acquistato voli, soggiorni o pacchetti turistici. In questi casi è fondamentale conoscere i propri diritti e muoversi tempestivamente, conservando biglietti, ricevute e ogni comunicazione inviata dalla compagnia aerea o dall’organizzatore del viaggio.

Volo cancellato: cosa fare anche con l’incognita carburante

«Invitiamo i consumatori a non farsi trovare impreparati: in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a scegliere tra rimborso del biglietto e riprotezione su un volo alternativo, oltre all’assistenza dovuta dalla compagnia, come pasti, bevande ed eventuale pernottamento»: dichiarano le legali di Federconsumatori Grosseto Francesca Frosini ed Emanuela Raponi.

«È importante inoltre non accettare automaticamente voucher, se si preferisce il rimborso in denaro, e presentare subito richiesta formale alla compagnia. Nei casi previsti dalla normativa europea, se la cancellazione è comunicata meno di 14 giorni prima della partenza, può spettare anche la compensazione pecuniaria, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali che il vettore deve dimostrare», aggiungono Francesca Frosini ed Emanuela Raponi.

Le legali di Federconsumatori ricordano inoltre che, quando ritardi e cancellazioni sono riconducibili alla carenza locale di carburante tale da impedire materialmente l’operatività del volo, «come ha recentemente chiarito Bruxelles, facendo riferimento al Regolamento CE 261/2004, se la compagnia documenta il verificarsi delle cosiddette “circostanze eccezionali” come potrebbe essere appunto una carenza locale di carburante, è difficile poter accedere a qualsiasi rimborso. Differentemente, in assenza di circostanze eccezionali, la compagnia è comunque tenuta a rimborsare i viaggiatori che rimangono a piedi. In alcuni casi possono avere diritto a una compensazione fino a 600 euro».

Il caso del ritardo prolungato

Federconsumatori Grosseto ricorda che, in caso di ritardo prolungato, i passeggeri hanno comunque diritto all’assistenza e, se l’arrivo a destinazione finale avviene con oltre 3 ore di ritardo, possono maturare i presupposti per il risarcimento previsti dalla normativa europea, salvo circostanze eccezionali.

Sul fronte dei pacchetti turistici, eventuali adeguamenti di prezzo sono possibili solo se previsti dal contratto e comunicati in modo chiaro almeno 20 giorni prima della partenza. Se l’aumento supera l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può recedere senza penali; per questo è sempre consigliabile verificare con attenzione contratto e coperture assicurative prima della partenza.

Altri consigli utili

«Quando si prenota un viaggio, oggi più che mai, è opportuno controllare con grande attenzione le condizioni contrattuali e valutare una polizza che copra annullamenti, rinunce e situazioni di crisi. La prevenzione, in questa fase, è una forma concreta di tutela del portafoglio», sottolinea Francesca Frosini.

«In presenza di tensioni internazionali o criticità nel Paese di destinazione, è sempre utile consultare prima della partenza il portale “Viaggiare sicuri” della Farnesina. Se intervengono circostanze inevitabili e straordinarie che incidono in modo sostanziale sul viaggio o sul trasporto verso la destinazione, per i pacchetti turistici il viaggiatore può recedere senza penali, valutando però sempre il singolo contratto e le eventuali coperture assicurative», evidenzia Emanuela Raponi.

Federconsumatori Grosseto invita quindi tutti i cittadini che si trovino in difficoltà, oppure che abbiano dubbi sui biglietti già acquistati o sulle prenotazioni da effettuare, a rivolgersi agli sportelli dell’associazione per ricevere informazioni, assistenza e supporto nella presentazione dei reclami. Per contatti e assistenza sono attivi gli sportelli di Grosseto e Follonica al numero 389.0905246.