Strage di Capaci, il Comune non dimentica: un fiore per le vittime delle mafie

Follonica (Grosseto). Il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e la Giunta invitano tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di raccoglimento collettivo per onorare la memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo, degli agenti della scorta e di tutte le vittime delle mafie.

L’appuntamento è fissato per giovedì 23 maggio, alle 10.00, al ponte di collegamento al Parco Centrale, luogo simbolo della città dedicato alla memoria di Peppino Impastato e di sua madre Felicia Bartolotta.

All’evento sono state invitate le massime autorità civili, religiose e militari del territorio, oltre agli studenti delle scuole (sia le scolaresche sia gli studenti che singolarmente siano interessati a venire).

Il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti hanno voluto rivolgere un accorato appello alla partecipazione: “La memoria non è un esercizio statico, ma un atto quotidiano di civiltà. Chiediamo a ogni cittadino di Follonica di unirsi a noi e di portare un fiore al ponte ‘Impastato-Bartolotta’. Quel fiore non è solo un omaggio a chi non c’è più, ma è il simbolo della nostra determinazione nel dire ‘no’ a ogni forma di criminalità organizzata e di prevaricazione”.