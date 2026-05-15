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Ospedale Sant’Andrea, Marconi: “Delusi e preoccupati per i ritardi sugli acquisti”

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). L’amministrazione comunale di Massa Marittima ribadisce come, “nonostante alcuni segnali positivi registrati negli ultimi mesi, restino aperte questioni decisive per garantire qualità, sicurezza e continuità dei servizi sanitari.Tra queste, il mantenimento della chirurgia 24 ore su 24 nei giorni feriali, il rafforzamento e alcuni lavori già previsti nel Pronto soccorso, l’attivazione della terapia subintensiva, la necessità di nuove assunzioni e il completamento degli investimenti tecnologici attesi da tempo”.

Per queste ragioni, il sindaco Irene Marconi sottolinea “l’importanza della presa di posizione della consigliera regionale Lidia Bai sul futuro dell’ospedale Sant’Andrea”, esprimendo “apprezzamento per un intervento che riconosce e condivide le criticità evidenziate dal territorio attraverso la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 19 dicembre”.

“Le parole della consigliera Bai confermano la fondatezza delle preoccupazioni espresse dal Consiglio comunale e dall’intera comunità delle Colline Metallifere – dichiara il sindaco –. La mozione approvata nei mesi scorsi rappresenta il frutto di un lavoro serio e condiviso, nato dall’ascolto dei cittadini, degli operatori sanitari e delle amministrazioni del territorio, con l’obiettivo di difendere e rafforzare un presidio ospedaliero fondamentale per tutta l’area. Non possiamo inoltre nascondere la delusione e la preoccupazione del Comune rispetto ai ritardi sugli acquisti, in particolare la nuova Tac, strumento diagnostico essenziale che andrebbe a migliorare le prestazioni riducendo alcune liste d’attesa. Attendiamo con fiducia delle risposte nel prossimo Consiglio comunale aperto di Massa Marittima, in programma il 26 maggio, nel corso del quale è prevista la partecipazione del direttore generale della Asl Toscana Sud Est Marco Torre.”

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