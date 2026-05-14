“Un giorno in Comune”: alunni della scuola elementare protagonisti di una visita guidata in municipio

Grosseto. Tra curiosità, domande e tanta voglia di partecipare, questa mattina la sala del Consiglio comunale di Grosseto si è riempita dell’entusiasmo degli alunni delle 3 classi quinte della scuola primaria di via Monte Bianco, protagonisti con i loro insegnanti di “Un giorno in Comune”, dedicato alla scoperta del funzionamento dell’Amministrazione.

All’ingresso del palazzo municipale gli studenti hanno partecipato a una piccola visita guidata, che ha permesso loro di conoscere più da vicino alcuni spazi istituzionali ed elementi storici che in vario modo raccontano la storia della città: dalle pietre d’inciampo, alle targhe presenti nel loggiato e nell’androne, alle immagini di Canapone, al museo della boxe.

Poi, accompagnati dal presidente del Consiglio Fausto Turbanti, hanno visitato la sala consiliare, accolti anche dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dagli assessori Riccardo Ginanneschi e Fabrizio Rossi.

«Questa mattina – ha sottolineato il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – abbiamo vissuto un momento particolarmente significativo con le classi quinte della scuola primaria di via Monte Bianco, che hanno partecipato a “Un giorno in Comune” dimostrando grande curiosità, attenzione e voglia di capire come funziona la macchina amministrativa. Iniziative come questa rappresentano un investimento prezioso sul futuro della nostra comunità, perché avvicinare i più giovani alle istituzioni significa aiutarli a sviluppare senso civico, responsabilità e partecipazione attiva alla vita pubblica. Il Comune non è un luogo distante, ma la casa di tutti i cittadini, e vedere i ragazzi muoversi con interesse tra gli spazi istituzionali, conoscere la storia della città e poi confrontarsi direttamente in sala consiliare è la dimostrazione concreta di quanto sia importante rendere accessibile e comprensibile il ruolo delle istituzioni. Spero che qualcuno di questi ragazzi possa un giorno sedere proprio tra questi banchi, portando avanti con passione l’impegno per la propria città. Le porte del Comune resteranno sempre aperte per loro e per tutte le scuole che vorranno intraprendere questo percorso di conoscenza e partecipazione».

Nella sala consiliare, grazie a una simulazione ad hoc, gli alunni hanno potuto vivere le dinamiche di un’assemblea con tanto di presentazione di delibere su argomenti scelti precedentemente in classe con l’aiuto degli insegnanti, discussione e voto finale. La mattinata si è conclusa con alcune domande al presidente Turbanti sul ruolo del sindaco e dei consiglieri e sulle modalità di svolgimento delle sedute.

«È importante che i ragazzi possano entrare fin da piccoli nelle istituzioni – ha aggiunto il presidente del Consiglio, Fausto Turbanti – e capire che il Comune è la casa di tutti i cittadini. Incontri come questo aiutano a far crescere senso civico, partecipazione e attenzione verso la propria comunità. In questi anni abbiamo avuto la possibilità di ospitare numerose classi, dalle elementari alle superiori, e ogni volta gli studenti hanno mostrato grande vivacità e interesse. Vogliamo avvicinare i più giovani alla vita pubblica della città in modo diretto, semplice e partecipato, per questo ci tengo sempre a sottolineare che la sala del Consiglio per loro è sempre aperta e chissà se qualcuno di loro tra qualche anno siederà proprio tra questi banchi».