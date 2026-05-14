“Portami via, non portarmi via”: torna il progetto sulla raccolta della plastica dalle spiagge

Grosseto. La Riserva della Biosfera Mab Unesco Isole di Toscana avvia l’edizione 2026 di “Portami via, non portarmi via”, il progetto di sensibilizzazione ambientale che si svolgerà dal 16 maggio al 18 ottobre coinvolgendo i turisti che frequenteranno le spiagge dell’Arcipelago toscano, proponendo di partecipare alla raccolta di frammenti di plastica, ricevendo in cambio un gadget del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

Dopo gli esiti della fase pilota del 2025, l’iniziativa si estende quest’anno a tutto l’Arcipelago toscano, coinvolgendo 20 stabilimenti balneari tra l’Isola d’Elba e l’Isola del Giglio.

Il titolo stesso racchiude la missione educativa dell’iniziativa:

“Portami via”, un invito a raccogliere e smaltire correttamente i piccoli rifiuti, come frammenti di plastica e mozziconi di sigaretta, che il mare deposita sulla riva.

un invito a raccogliere e smaltire correttamente i piccoli rifiuti, come frammenti di plastica e mozziconi di sigaretta, che il mare deposita sulla riva. “Non portarmi via”: un monito fondamentale per ricordare il divieto di prelevare sabbia, sassi e conchiglie, elementi essenziali per l’equilibrio naturale e la tutela dell’ecosistema costiero.

Gli stabilimenti balneari aderenti per l’Isola del Giglio sono: Spiaggia delle Caldane, Bagno Playa del Carma, Bagno Amaranto, Lo Scoglio, Tukul Beach Bar, Albergo Campese e Bagno da Meco.

Partecipare è semplice: i frequentatori degli stabilimenti partner riceveranno un “kit di partecipazione”composto da sacchetto, guanti e un flyer illustrativo con un QR-code per accedere a un breve questionario anonimo. Per ringraziare chi si impegna attivamente, il Parco mette a disposizione un premio a scelta per ogni sacchetto riconsegnato:

un taccuino emozionale dell’Arcipelago toscano (dedicato a una delle sette isole).

(dedicato a una delle sette isole). Un gioco didattico per scoprire gli habitat naturali delle isole.

per scoprire gli habitat naturali delle isole. Una borraccia personalizzata Riserva della Biosfera Mab Unesco/Parco nazionale.

Gli stabilimenti balneari aderenti non saranno solo punti di raccolta, ma ciascuno di essi ospiterà anche un laboratorio di educazione ambientale gratuito curato da una guida del Parco, nella data programmata, offrendo un’occasione unica di approfondimento per i propri ospiti, secondo un calendario di appuntamenti che verrà condiviso sul sito e i canali social della Riserva della Biosfera Isole di Toscana.

“Con questa seconda edizione vogliamo rafforzare ulteriormente il legame tra tutela ambientale, partecipazione e consapevolezza. – dichiara il Commissario straordinario del Parco nazionale Arcipelago toscano, Matteo Arcenni – Anche piccoli gesti, come raccogliere frammenti di plastica dalle spiagge, possono contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro patrimonio naturale. Il progetto rappresenta un’importante occasione per coinvolgere cittadini, turisti e operatori balneari in un’azione educativa condivisa di cura e rispetto verso la Riserva della Biosfera Mab Unesco Isole di Toscana”.

“Il supporto di Esa a questa seconda edizione dell’iniziativa consolida un legame strategico con il Parco nazionale che si è rafforzato nel tempo attraverso una costante unità d’intenti – dichiara Esa Spa –. La nostra collaborazione nasce dalla condivisione di una visione comune: la tutela del patrimonio naturale dell’Arcipelago non può prescindere da una sensibilizzazione capillare e da una gestione virtuosa dei rifiuti. In questo senso, il prezioso sostegno che il Parco assicura regolarmente alle iniziative di educazione ambientale promosse da Esa rappresenta un valore aggiunto fondamentale. Insieme, riaffermiamo l’impegno nel promuovere politiche di sostenibilità che trasformano la partecipazione attiva dei cittadini in un pilastro per la salvaguardia dell’ecosistema e la valorizzazione del territorio.”

“Per Sei Toscana è del tutto naturale offrire il proprio sostegno a questa importante iniziativa – commenta il presidente del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti nell’Ato Toscana Sud, Alessandro Fabbrini –, di cui riconosciamo l’enorme valore. E questo sia in termini di impatto sulla pulizia delle spiagge, con l’invito ai bagnanti a contribuire alla salvaguardia degli arenili, sia di educazione ambientale, con la diffusione di buone pratiche di cura e custodia del patrimonio naturalistico, sia di partecipazione, con l’ulteriore valore aggiunto del coinvolgimento diretto anche dei gestori degli impianti balneari. Un’alleanza ampia, della quale siamo orgogliosi di far parte”.

Il progetto, che si svilupperà dal 16 maggio al 18 ottobre, è promosso dal Parco nazionale Arcipelago toscano in qualità di soggetto coordinatore della Riserva della Biosfera Mab Unesco Isole di Toscana con il supporto di Esa Spa e Sei Toscana Srl e la collaborazione di InfoPark, Cna e Confesercenti.

Per maggiori informazioni: https://www.isoleditoscanamabunesco.it/portami-via-non-portarmi-via-2026/