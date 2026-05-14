Orbetello Book Prize: assegnato il Tributo alla carriera

Orbetello (Grosseto). Obp – Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast, un premio letterario a carattere internazionale dedicato alla narrativa di qualità che quest’anno si terrà dal 26 al 28 giugno presso i Giardini chiusi di Orbetello, è sbarcato a Torino, durante la XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro.

Presso lo stand della Regione Toscana è stata annunciata l’assegnazione del Tributo alla carriera Obp 2026 – Premio La Parrina” ad Amélie Nothomb, scrittrice belga tradotta e pubblicata in Italia da Voland, in libreria con l’ultimo romanzo, “Meglio così”, dedicato alla madre, con la traduzione di Federica Di Lella.

“Sono profondamente commossa di ricevere il Tributo alla carriera – Premio La Parrina Orbetello Book Prize 2026 – dichiara Amélie Nothomb –, un premio che celebra la letteratura e il dialogo tra i Paesi. Ringrazio di cuore i miei lettori italiani per la loro lealtà e passione: mi rende immensamente felice sapere che i miei romanzi vengano letti in un paese così bello. Sarà un grande piacere venire a Orbetello per condividere questo momento”.

La scrittice

Nota al panorama internazionale dei lettori e delle lettrici, Amélie Nothomb ha esordito nel 1992 con “Igiene dell’assassino”. Tra i premi letterari vinti ricordiamo il Grand Prix du roman de l’Académie française e il Prix Internet du Livre per “Stupore e tremori”; il Prix de Flore per “Né di Eva né di Adamo”, e due volte il Prix du Jury Jean Giono per “Le Catilinarie” e “Causa di forza maggiore”. Con “Psicopompo” ha ricevuto il Premio europeo Rapallo Bper Banca 2024 come “la migliore scrittrice europea”. Per l’intera sua opera le è stato assegnato il Premio Hemingway per la letteratura 2023. Amélie Nothomb continua così negli anni, romanzo dopo romanzo, a consolidare e suggellare il rapporto con i lettori e le lettrici, e a scalare le classifiche di vendita.

“Sono molto contento di poter annunciare il premio internazionale ad Amélie Nothomb, vincitrice di premi letterari importanti, – dichiara Paolo Di Paolo, presidente della giuria – e che ha una comunità vastissima di lettori e un rapporto speciale con quelli italiani, protetto e alimentato negli anni dal lavoro della storica casa editrice indipendente Voland di Daniela Di Sora”.

Al Salone internazionale del Libro di Torino sono state annunciate anche le novità di quest’anno: due momenti diversi che accompagnano le presentazioni dei tre finalisti e la premiazione di Orbetello Book Prize 2026 e che arricchiscono il programma delle presentazioni dei libri e degli autori/autrici finalisti/e.

Il programma della manifestazione

Venerdì 26 giugno, alle 21.30, il palco dei Giardini Chiusi ospiterà il monologo “Noi non lo sapevamo”, scritto e interpretato da Alessio Tiribocchi; uno spettacolo che offre al pubblico una panoramica chiara sulla Guerra Fredda e stimola riflessioni sul valore dell’amicizia e sulla formazione dell’identità in età adolescenziale.

Sabato 27 giugno, alle 17.30, sarà un pomeriggio dedicato ai più piccoli con “Mi in-filo nella fiaba”, un racconto animato con un laboratorio ispirato alla fiaba “L’usignolo dell’imperatore” di H.C. Andersen per bambini dai 6 -11 anni a cura di Roberta Moretti e Rosaria Manzo. Il progetto offre ai bambini un percorso in cui racconto e materia dialogano, permettendo di fare un’esperienza che intreccia parola, immaginazione e gesto creativo.

“Siamo molto onorati di ospitare una grande autrice di fama internazionale – dichiara l’assessore Maddalena Ottali, che per l’amministrazione comunale di Orbetello gestisce cultura, turismo e commercio –. Amélie Nothomb ha ricevuto importanti riconoscimenti letterari e ha vissuto in contesti molto diversi tra loro, tra il Giappone, la Cina, New York e l’Africa, assorbendone certamente le influenze. Avremo il grande piacere di accogliere Nothomb per conferirle un premio più che meritato e la sua presenza certamente contribuirà a impreziosire la manifestazione che, di anno in anno, sta raggiungendo livelli sempre più elevati”.

Raimondo Boggia, direttore dell’Antica Fattoria La Parrina, che da questa edizione è il main sponsor di Obp, ha sottolineato la gioia per la scelta del Gruppo di selezione della giuria: “Sostenere l’Orbetello Book Prize è per la Parrina un passo in più nella direzione tracciata da più di venti anni da Franca Spinola: sostenere le la lettura e le arti, perché educano alla comprensione delle diversità di ogni essere umano e del rapporto complesso con la Natura”.

I finalisti della sezione narrativa italiana sono: Dario Ferrari, con “L’idiota di famiglia”, edizioni Sellerio; Marcello Fois, con “L’immensa distrazione”, edizione Einaudi; Rosa Matteucci, con “Cartagloria”, edizioni Adelphi. I tre parteciperanno, il 26 e il 27 giugno, a tre diverse presentazioni; a questo punto spetterà alla giuria dei 120 lettori, insieme al gruppo di selezione, scegliere il vincitore della V edizione di Obp – Orbetello Book Prize.

Oltre alla terna, il Gruppo di selezione della giuria ha deciso di assegnare una Menzione speciale a Eleonora Marangoni, autrice de “L’imperdibile”, edizioni Feltrinelli, per la sua scrittura eccentrica e raffinata, caratteristica della sua voce e produzione letteraria.

Obp – Orbetello Book Prize è un’iniziativa dell’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Orbetello, guidato da Maddalena Ottali, che da quest’anno ha il patrocinio del Mic – Ministero della cultura. La rassegna è organizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Zigzag di Roma-