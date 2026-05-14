La Bandiera Blu sventola ancora su Castiglione della Pescaia: “Premiato il nostro impegno”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ancora un importante riconoscimento per Castiglione della Pescaia, che si conferma tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile e della qualità ambientale.

Il sindaco Elena Nappi ha ritirato a Roma il prestigioso riconoscimento internazionale che premia le località balneari capaci di distinguersi per qualità delle acque, servizi, sicurezza e tutela del territorio: la Bandiera Blu assegnata dalla Fee – Foundation for environmental education.

Per il ventisettesimo anno consecutivo il vessillo sventolerà sulle spiagge del Comune e sul porto di Punta Ala, un risultato che conferma il lavoro costante svolto negli anni dall’amministrazione comunale insieme agli operatori turistici, alle imprese e ai cittadini.

«Siamo orgogliosi – afferma il sindaco Elena Nappi – di continuare a vedere la Bandiera Blu Fee sventolare su Castiglione della Pescaia per il 27° anno consecutivo. Questo riconoscimento non è solo un simbolo di qualità e sostenibilità ambientale, ma rappresenta anche l’impegno della nostra comunità nel preservare e valorizzare il nostro splendido territorio. Ogni anno lavoriamo con passione per mantenere alti standard di pulizia, sicurezza e accoglienza, affinché i nostri cittadini e visitatori possano godere di un mare e di una natura incontaminati. Questo traguardo è frutto del lavoro di tutti e ci sprona a fare sempre meglio per il futuro».

La cerimonia di consegna si è svolta nella sala Convegni del Cnr – Consiglio nazionale delle ricerche, alla presenza del Ministro del turismo Gianmarco Mazzi e del Ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin, oltre che del presidente di Fee Italia Claudio Mazza.

Quest’anno sono 257 i Comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento, con 525 spiagge premiate e 87 approdi, un record che consolida il ruolo dell’Italia come riferimento nel Mediterraneo per qualità ambientale e accoglienza turistica. Per la Maremma, insieme a Castiglione della Pescaia, hanno ottenuto la Bandiera Blu anche i Comuni di Follonica, Grosseto, Orbetello e Monte Argentario.

I requisiti

La Bandiera Blu non viene assegnata, infatti, esclusivamente per la bellezza del mare. I criteri richiesti dalla Fee sono infatti sempre più rigorosi e comprendono la qualità delle acque di balneazione, l’efficienza degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la pulizia degli arenili, la sicurezza in spiaggia, l’accessibilità, la mobilità sostenibile, la tutela delle aree naturalistiche e le attività di educazione ambientale rivolte a residenti e visitatori. Valutazioni che il Comune di Castiglione della Pescaia continua a soddisfare pienamente, confermando la propria attenzione verso un modello di sviluppo turistico capace di coniugare qualità, servizi, capacità di accoglienza e rispetto dell’ambiente. Da quest’anno la consegna del riconoscimento diventa biennale, anche se i comuni dovranno consegnare annualmente la documentazione.

«Essere Bandiera Blu da così tanto tempo – conclude Elena Nappi – è una grande responsabilità perché raggiungere certi risultati non è facile, ma ogni anno è sempre più complesso rimanere nell’Olimpo della sostenibilità ambientale visto che le richieste fatte dalla Fee sono sempre più esigenti, come lo sono i nostri visitatori e cittadini, quindi lo stimolo che abbiamo a fare meglio è sempre molto alto».

Anche quest’anno Fee promuove la giornata “Bandiera Blu: al mare in sicurezza” che si svolgerà in tutte le località premiate il 25 luglio prossimo.

I Comuni, coinvolgendo Guardia Costiera, Croce Rossa, Misericordia, Associazioni dei Balneari, addetti al salvataggio e operatori turistici, diffonderanno informazioni per la prevenzione con dimostrazioni sulla sicurezza, il primo soccorso e laboratori per bambini.