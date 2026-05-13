“Volevo essere un duro”: Tommaso Ottomano vince il Premio Billboard ai Videoclip Italia Awards

Milano. Come ogni anno è stato annunciato con anticipo uno dei premi speciali dei Videoclip Italia Awards, ossia la targa assegnata dalla redazione di Billboard Italia al videoclip italiano ritenuto migliore tra i dieci più visualizzati su YouTube nel corso della precedente annata: vincitore di questa edizione è Tommaso Ottomano, regista del videoclip di “Volevo essere un duro“, brano di cui è anche autore insieme a Lucio Corsi, con cui collabora da una quindicina d’anni.

Ottomano ritirerà la targa venerdì 29 maggio, nel corso della serata conclusiva degli Awards.

Federico Durante, caporedattore di Billboard Italia, ha motivato la scelta dichiarando: «Quello fra Lucio Corsi e Tommaso Ottomano è uno dei sodalizi artistici più belli e rilevanti del panorama musicale italiano degli ultimi anni e trova la sua perfetta sintesi nel videoclip di “Volevo essere un duro”: una canzone già di per sé eccezionale portata a un livello superiore di significati da un supporto visivo che, più che un semplice video musicale, è un vero e proprio cortometraggio d’autore. Grazia, ironia, invito a proteggere sempre la nostra parte bambina: Ottomano ha dato vita a un videoclip iconico che resterà nel tempo».

Il videoclip

Si tratta infatti di un’opera che rimanda a molte altre: dalla ribellione del ragazzino in “Black or White” di Michael Jackson, al “Rock this Way” di Run Dmc e Aerosmith, fino a “Ritorno al Futuro”, mentre il make up di Lucio Corsi è, come già al Festival di Sanremo e successivamente all’Eurovision, un omaggio a David Bowie e al glam rock.

La partecipazione di Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni – che interpretano rispettivamente il padre e il prete esorcista – riporta invece all’infanzia degli autori, nati nel periodo in cui i due comici toscani stabilivano record al botteghino, mentre le riprese si sono svolte in Lombardia, organizzate dalla casa di produzione Borotalco per Sugar Music tra Monza, Brianza e Casatenovo.

Nel ricevere la notizia Tommaso Ottomano ha detto: «È un grande piacere ricevere questo premio. “Volevo essere un duro” è una canzone alla quale sono molto legato. Io e Lucio l’abbiamo scritta un pomeriggio di primavera e con il video volevo raccontare qualcosa che entrambi avevamo vissuto da ragazzini, ovvero la possibilità di fuggire dalle nostre camerette di provincia attraverso la musica, attraverso una chitarra elettrica».

Proprio lunedì scorso è arrivata la notizia del disco di platino per l’album omonimo (a partire da gennaio 2025 le soglie di attribuzione sono stabilite da nuovi parametri Fimi/GfK) e per Ottomano ai Videoclip Italia Awards 2026 potrebbero arrivare altri riconoscimenti, grazie alle nomination come miglior videoclip Indie e miglior Make-Up & Hair; Tommaso Ottomano è in shortlist anche come regista dell’anno – premio che ha già ottenuto in due edizioni – e nella categoria Miglior videoclip Pop per Lupo di Chiello (a sua volta candidato anche per il miglior Make-Up & Hair).

Una giuria di esperti ed esperte del settore decreterà i premi per più di 20 categorie.

La cerimonia si svolgerà venerdì 29 maggio a Milano presso Base, a chiusura di un programma che esplorerà la cultura del videoclip analizzando il suo presente e immaginando un futuro imminente in cui l’intelligenza artificiale sarà sempre più impiegata nella realizzazione di immagini in movimento.

Il primo incontro (27 maggio, alle 15) consisterà nella masterclass di un altro regista pluripremiato, il piacentino Enea Colombi, mentre la sera successiva (28 maggio, a partire dalle 18) sarà dedicata a professionisti e professioniste del comparto per la prima giornata industry a livello nazionale, patrocinata da Lombardia Film Commission. Il programma completo è già disponibile al link www.videoclipitaliaawards.com/programma-2026/

Videoclip Italia Awards è il principale evento dedicato alla celebrazione della scena videomusicale italiana e al networking per i lavoratori della stessa. È patrocinato da Fimi – Federazione industria musicale italiana, sponsorizzato da Trans Audio Video, Hollyland, Atomos, Kodak, Panalight.

Media Partner: Billboard Italia, Vevo, Promonews.