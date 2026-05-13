Torna il festival “I Luoghi del Tempo”: aperte le prevendite, il programma completo

Grosseto. Aprono ufficialmente da mercoledì 14 maggio le prevendite per “I Luoghi del Tempo” 2026, il festival diffuso che dal 29 maggio al 17 giugno tornerà ad attraversare la Maremma toscana e il territorio delle Colline Metallifere con un programma capace di unire spettacolo dal vivo, letteratura, musica, divulgazione, teatro e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico.

Giunto alla sua sedicesima edizione, il festival si conferma come uno dei progetti culturali più identitari e riconoscibili del territorio toscano: un’esperienza che negli anni ha saputo costruire un rapporto profondo con i luoghi e con le comunità, trasformando borghi, siti archeologici, giardini storici, complessi rurali e spazi di archeologia industriale in palcoscenici naturali per incontri, racconti e performance artistiche. Un format originale che mette al centro il valore del tempo lento, dell’ascolto e della relazione tra cultura e paesaggio.

“I Luoghi del Tempo” continua infatti a distinguersi per la sua capacità di proporre una fruizione culturale immersiva e diffusa, lontana dai circuiti convenzionali e profondamente radicata nell’identità della Maremma. Ogni appuntamento nasce dal dialogo con il luogo che lo ospita e costruisce un’esperienza che unisce spettacolo e scoperta del territorio: passeggiate narrative al tramonto, incontri con scrittori e artisti, concerti, reading, teatro civile, divulgazione scientifica e momenti conviviali dedicati ai prodotti d’eccellenza locali diventano così parte di un unico racconto collettivo.

Il programma

Il festival prenderà il via venerdì 29 maggio a Pian di Rocca, nel comune di Castiglione della Pescaia, con una serata speciale dedicata ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Protagonisti saranno Jacopo Fo, che accompagnerà il pubblico nella passeggiata-racconto “Com’è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo”, e Paolo Jannacci, in concerto al tramonto in uno dei luoghi rurali più suggestivi della costa maremmana.

Sabato 30 maggio il festival si sposterà a Casal di Pari, nel comune di Civitella Paganico, per una giornata dedicata alla poesia e alla musica d’autore in collaborazione con il Gabinetto Viesseux. Guido Catalano guiderà una passeggiata poetica insieme alla studiosa Rosalba De Filippis, mentre Cristina Donà e Saverio Lanza presenteranno “Ogni volo trafitto”, reading musicale dedicato alla poetessa Margherita Guidacci con il coinvolgimento del Menura Vocal Ensemble.

Domenica 31 maggio il centro visite del Parco archeologico di Roselle ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del festival: “L’ultima tentazione di Cristo”, incontro tra Antonio Spadaro, Pierluigi Di Pasquale e Tommaso Ragno, dedicato al rapporto tra spiritualità, cinema e letteratura. La serata proseguirà con il concerto dei Fuori dal Comune e la proiezione del film “Il Vangelo secondo il cinema”, un collage di celebri film sulla passione di Gesù realizzato da Pierluigi Di Pasquale e Cristiano Gazzarrini.

Lunedì primo giugno Villa La Castellaccia, storica dimora di Pietro Citati immersa nella campagna di Gavorrano e frequentata negli anni da intellettuali e scrittori come Italo Calvino, Carlo Fruttero e Federico Fellini, diventerà il centro di una serata dedicata alla letteratura contemporanea. Saranno presenti Carlotta Fruttero, Margherita Oggero e Dario Voltolini, insieme all’attore Lorenzo Degl’Innocenti e al chitarrista Giuseppe Scarpato per una lettura musicale dedicata ai racconti di Carlo Fruttero, per i 100 anni dalla nascita.

Martedì 2 giugno il borgo di Sticciano ospiterà invece una giornata dedicata a David Riondino. Ugo Dighero accompagnerà il pubblico in una passeggiata ispirata a “Francesco Jullare di Dio”, mentre Chiara Riondino, Francesca Breschi e Fabio Battistelli riproporranno “Il Cantico dei Cantici”, progetto musicale ideato proprio da David Riondino.

Dopo una breve pausa, il festival riprenderà venerdì 5 giugno alla Rocca degli Alberti di Monterotondo Marittimo con una serata omaggio a Paolo Poli. Pino Strabioli presenterà il suo “Sempre fiori mai un fioraio”, mentre Maria Cassi e Leonardo Brizzi porteranno in scena “E lasciatemi divertire!”, spettacolo dedicato al grande attore e uomo di teatro fiorentino su testi di Palazzeschi.

Sabato 6 giugno le Ferriere di Torniella, a Roccastrada, accoglieranno il geologo e divulgatore Mario Tozzi per una passeggiata dedicata ai temi ambientali e geologici del territorio delle Colline Metallifere. La serata proseguirà con “Puccini in Maremma”, arie d’opera con Simona Parra, Claudio Rocchi e Silvia Gasperini.

Domenica 7 giugno il sito di archeologia industriale di Terrarossa, a Scarlino, ospiterà l’attore Valerio Aprea e il cantautore The Niro, protagonisti di una serata che unirà riflessione contemporanea e musica d’autore in uno dei luoghi più suggestivi del festival.

Venerdì 12 giugno, in occasione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, il convento della Santissima Trinità alla Selva, nel comune di Santa Fiora, accoglierà Ascanio Celestini con la passeggiata-spettacolo “Rumba. L’asino e il bue”, seguita dal concerto medievale “Altissima Luce” del Theatrum Instrumentorum, ensemble specializzato nella musica antica europea e mediterranea.

Sabato 13 giugno il Parco archeologico di Cosa ad Ansedonia sarà invece il teatro dell’incontro tra Giobbe Covatta e il pubblico del festival con “Il commosso viaggiatore alla scoperta dell’Africa”, mentre la parte musicale sarà affidata al concerto della cantautrice Jole Canelli.

La sedicesima edizione del festival si concluderà mercoledì 17 giugno nel giardino del Palazzo granducale di Follonica con una grande serata finale dedicata all’arte e alla musica classica. Benedetta Colombo, divulgatrice nota al pubblico social come “Artefacile”, accompagnerà il pubblico in una passeggiata culturale, seguita dal concerto dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, diretta da Murat Cem Orhan, con il giovane violinista Leone Pini come solista.

Uno degli elementi centrali del progetto continua a essere il rapporto con i luoghi della Maremma, che diventano parte integrante della narrazione artistica. L’edizione 2026 toccherà infatti alcuni dei contesti più suggestivi del territorio: Pian di Rocca a Castiglione della Pescaia, Casal di Pari, il centro visite del Parco Archeologico di Roselle, Villa La Castellaccia a Gavorrano, la Via delle Città etrusche a Sticciano, la Rocca degli Alberti a Monterotondo Marittimo, le Ferriere di Torniella, il sito di Terrarossa a Scarlino, il convento della Selva a Santa Fiora, il Parco archeologico di Cosa ad Ansedonia e il giardino del Palazzo granducale di Follonica.

Il festival continua anche a investire sulla formazione e sulla partecipazione delle giovani generazioni attraverso il progetto della Redazione Giovani, percorso dedicato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Grosseto che saranno coinvolti nelle attività di organizzazione, comunicazione e narrazione del festival, entrando in contatto diretto con il mondo dello spettacolo dal vivo e della progettazione culturale.

Accanto alla proposta culturale, “I Luoghi del Tempo” rinnova la propria collaborazione con il sistema produttivo locale, coinvolgendo insieme a Conad aziende vitivinicole, produttori agricoli, cooperative e realtà gastronomiche della Maremma. Ogni appuntamento si concluderà infatti con degustazioni e aperitivi dedicati alle eccellenze del territorio, rafforzando ulteriormente il legame tra cultura, turismo sostenibile e promozione territoriale.

“I Luoghi del Tempo” è organizzato da associazione M.Arte con il sostegno della Regione Toscana, della rete Grobac, del Sistema Musei di Maremma, del Parco nazionale delle Colline Metallifere e dei Comuni coinvolti nel progetto, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e il supporto di partner e sponsor del territorio.

Informazioni generali, biglietti e prevendite

Biglietto intero 8 euro

Ridotto 7 euro per i possessori di Carta Insieme Conad

Si prega di presentare la tessera all’ingresso degli eventi.

Massimo un biglietto ridotto per ogni tessera.

Prevendite online: 18tickets – prevendite online

N.B: si consiglia generalmente di vestirsi con abiti comodi e con scarpe adatte alla campagna.

Informazioni: maremmaarte@gmail.com

Programma completo e aggiornamenti: I Luoghi del Tempo