Natura, storia e paesaggio: visite guidate gratuite in occasione della Giornata della biodiversità

Grosseto. “Dove la natura incontra la storia: la biodiversità nella riserva naturale statale della Marsiliana e nel cuore del giardino del Palazzo Granducale di Follonica”.

Questo è il titolo dell’iniziativa in programma domenica 17 maggio, in occasione delle iniziative del Fai per la Giornata mondiale della biodiversità, promossa dalla delegazione Fai della provincia di Grosseto con la collaborazione del Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Follonica.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti un percorso tra natura, storia e paesaggio, articolato in due luoghi simbolici del territorio maremmano: al mattino la riserva naturale statale della Marsiliana, nel comune di Massa Marittima, e il pomeriggio il Palazzo Granducale di Follonica con il suo straordinario giardino storico.

Ci siamo allontanati dalla natura, ma tutto dipende da lei. Ritornare vicini, riscoprirla, lasciarsi ispirare e stupire dalla biodiversità e dalle sue storie significa ritrovare il senso degli equilibri della vita, comprendere il valore della tutela ambientale e riconoscere il legame profondo che unisce uomo, paesaggio e memoria storica.

Il programma

Il programma prevede: il ritrovo domenica 17 maggio, alle 9.30 presso la villa “La Marsiliana”, nel comune di Massa Marittima. Seguiranno la visita alla stalla veterinaria e al percorso di addestramento cavalli, per poi proseguire al Cafaggiolo – Sala conferenze con un approfondimento dedicato agli “Aspetti della biodiversità”. Dopo il pranzo al sacco, il programma continuerà alle 16 a Follonica, in via Bicocchi 2, con la visita al giardino e al salone delle feste del Palazzo Granducale.

Per raggiungere la Marsiliana: https://www.google.com/maps/place/43%C2%B001’30.3%22N+10%C2%B048’25.7%22E/@43.025085,10.8045671,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d43.025085!4d10.807142!18m1!1e1?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

La riserva naturale Marsiliana copre circa 450 ettari tra boschi, oliveti, pascoli e aree agricole ed è dedicata alla conservazione degli habitat naturali e della fauna locale. Uno degli elementi più importanti della struttura è il centro di selezione equestre della Marsiliana, dove vengono allevati, selezionati e addestrati i cavalli di razza maremmana. Qui si svolgono attività di doma e addestramento che uniscono tradizione maremmana e tecniche etologiche moderne. Attualmente il centro ospita circa 50 cavalli.

Il Palazzo Granducale rappresenta uno degli edifici storicamente e architettonicamente più importanti del comprensorio follonichese. Costruito nella prima metà dell’Ottocento, nacque per ospitare gli Ispettori forestali incaricati della gestione del vasto patrimonio boschivo del Granducato di Toscana, destinato alla produzione del carbone necessario ad alimentare i forni delle fonderie, e per accogliere il Granduca durante le sue visite alla “città-fabbrica” di Follonica, allora tra i più importanti poli siderurgici dell’epoca. Oggi il Palazzo ospita gli uffici del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica e conserva al suo interno eleganti soffitti affrescati con motivi ispirati alla natura.

Per partecipare non è richiesta la prenotazione.