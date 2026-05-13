“Massa Gustorum” 2026 raddoppia: due giorni tra gusto, cultura e sostenibilità

Massa Marittima (Grosseto). Nel 2026 “Massa Gustorum”, l’appuntamento organizzato da Slow Food Monteregio con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio, si presenta con una grande novità: per la prima volta la manifestazione si svolgerà su due giornate, sabato 16 e domenica 17 maggio, nella suggestiva cornice dell’ex convento delle Clarisse di Massa Marittima.

Un’evoluzione importante per un evento che negli anni si è consolidato come punto di riferimento per produttori, appassionati e curiosi, mantenendo al centro i valori Slow Food del buono, pulito e giusto.

“Anche per il 2026 ‘Massa Gustorum’ propone un programma ricchissimo – sottolinea Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio – con tante novità sia dal punto di vista degli eventi che delle presenze. La scelta di estendere la manifestazione su due giorni rappresenta un passo importante per la crescita dell’iniziativa. Collaborazioni preziose, come quella con Slow Food Toscana e con l’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima, sono per noi occasione di costruire una rete sempre più solida con il territorio. La sede dell’ex convento delle Clarisse, infine, con la sua storia e la sua bellezza contribuisce a rendere ancora più speciale l’esperienza di ‘Massa Gustorum'”.

“Con ‘Massa Gustorum’ promuoviamo le eccellenze enogastronomiche del territorio – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – insieme al lavoro dei produttori locali e alla cultura del cibo come elemento di comunità, salute e sostenibilità. La collaborazione strategica tra Slow Food e il Comune di Massa Marittima, che è stata formalizzata anche attraverso un protocollo d’intesa, ci vede impegnati da anni in un percorso condiviso per lo sviluppo di una cultura del cibo che si basa sul rispetto per la terra, i produttori, le tradizioni locali. Dietro ogni prodotto c’è una storia da raccontare: un patrimonio di identità, saperi e relazioni che rafforza il legame con la nostra comunità e valorizza l’unicità del territorio”.

La manifestazione prenderà il via sabato 16 maggio, alle 17, con il convegno “Cibo e malattie oncologiche: il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nel percorso di cura”, ospitato alla biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Un momento di approfondimento che vedrà, insieme a rappresentanti del mondo Slow Food e delle istituzioni, la partecipazione di esperti del settore medico e scientifico, con la dott.ssa Olivia Passaleva, biologa e nutrizionista, e il dott. Francesco Marino, referente comitato scientifico di Fondazione Artoi.

La serata proseguirà alle 21 con una cena organizzata dalla Condotta Slow Food Monteregio all’Osteria da Tronca, presente anche quest’anno nella guida Osterie d’Italia, la pubblicazione a cura di Slow Food Editore che ormai da 37 edizioni racconta la ricchezza e la diversità delle cucine regionali: un’occasione conviviale per valorizzare la cucina locale e il lavoro di chi interpreta al meglio la tradizione gastronomica del territorio. La cena sarà su prenotazione (ai numeri 0566.901991 oppure 348.389 0862) con menù fisso, al costo di 40 euro per i soci e 45 euro per gli aspiranti soci.

Domenica 17 maggio, dalle 10 alle 20, spazio alla giornata più tradizionale di “Massa Gustorum”, con la mostra mercato dei prodotti agroalimentari, incontri, degustazioni, masterclass e spettacoli. Si comincia alle 10 con l’apertura della manifestazione alla presenza del sindaco di Massa Marittima e del presidente di Slow Food Toscana, Massimo Rovai, e si prosegue alle 11 con la presentazione della Guida agli Extravergini 2026, con consegna degli attestati alle aziende del territorio che risultano premiate.

Alle 11 si terrà anche “Incontri di gusto”: una passeggiata tra gli stand dei produttori, in occasione del primo weekend nazionale di “A scuola per abitare”, la rassegna diffusa promossa da La scatola di latta, rete nazionale di persone e realtà che praticano l’abitare civico e poetico dei territori.

Dalle 12.30 tutti a pranzo con gli studenti dell’Istituto Bernardino Lotti: i visitatori potranno gustare i piatti preparati dagli studenti dell’indirizzo enogastronomico dell’Istituto Bernardino Lotti di Massa Marittima. Gli studenti si occuperanno anche del bar che sarà in funzione durante tutta la manifestazione.

Alle 15.30 si terrà la Masterclass gratuita “Farina di castagne & etichette: qualità nutrizionale e scelte consapevoli” a cura della dottoressa Patrizia Salusti, consulente e docente in Qualità delle filiere agroalimentari.

Alle 17:30 spazio allo spettacolo degli sbandieratori e musici della Società dei Terzieri di Massa Marittima, che si esibiranno nel giardino esterno.

Per tutta la giornata, i visitatori potranno conoscere da vicino produttori e produzioni locali (vino, olio, farine, formaggi, salumi, miele e molto altro) in un percorso tra sapori autentici e cultura del cibo.

La manifestazione si chiuderà alle ore 20.

Il programma

Sabato 16 maggio:

Ore 17 – Convegno: “Cibo e malattie oncologiche: il ruolo dell’alimentazione nella prevenzione e nel percorso di cura”, al p rimo piano della biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Introduce: Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio. Intervengono: Antonella Nencini, vicepresidente di Slow Food Toscana; la dott.ssa Olivia Passaleva, biologa nutrizionista; il dott. Aldo Chioni, responsabile dell’Uos Oncologia dell’ospedale di Massa Marittima; il dott. Francesco Marino, referente del comitato scientifico della Fondazione Artoi;

rimo piano della biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Introduce: Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio. Intervengono: Antonella Nencini, vicepresidente di Slow Food Toscana; la dott.ssa Olivia Passaleva, biologa nutrizionista; il dott. Aldo Chioni, responsabile dell’Uos Oncologia dell’ospedale di Massa Marittima; il dott. Francesco Marino, referente del comitato scientifico della Fondazione Artoi; Ore 21 – Cena all’Osteria da Tronca, presente nella guida Osterie d’Italia 2026, in vicolo Porte 5, a Massa Marittima. Prenotazione obbligatoria: tel. 0566.901991 o cell. 348.3890862. Menù: crostini misti (toscano, salsiccia e stracchino, pomodoro confit e timo, cipolla caramellata e formaggio erborinato, guanciale con carciofino sott’olio); caserecce all’uovo, pepe, salvia e mandorle; filetto di maiale alle erbe aromatiche, chutney di mele, cipolle e zenzero; patate al forno e verdure; tiramisù; acqua, vino e caffè. I soci Slow Food pagano 40 euro, gli aspiranti soci 45 euro.

Domenica 17 maggio:

Ore 10 – Apertura della manifestazione. Intervengono: Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio; Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima; Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana;

Intervengono: Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio; Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima; Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana; Ore 11 – Presentazione della Guida agli Extra Vergini 2026, nella sala convegni dell’ex convento delle Clarisse. Introduce: Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio. Intervengono: Massimo Rovai, presidente di Slow Food Toscana; Lorenzo Balestri, assessore del Comune di Massa Marittima. Durante l’evento saranno consegnati gli attestati alle aziende del territorio che sono state menzionate nella guida. Al termine un assaggio degli oli delle aziende premiate;

Ore 11 – Incontri di gusto – Primo weekend nazionale di “A scuola per abitare”. Passeggiata tra gli stand dei produttori, in occasione della rassegna diffusa promossa da “La scatola di latta”, la rete nazionale di persone e realtà che praticano l’abitare civico e poetico dei territori;

Ore 12.30 – A pranzo con gli studenti dell’Istituto Bernardino Lotti. I visitatori potranno assaporare i piatti preparati dagli studenti dell’indirizzo Enogastronomico dell’Istituto Bernardino Lotti: torta salata con ricotta zucchine e pomodorini confit, insalata di orzo e farro con verdure e ceci, cheesecake americana (cotta) con coulis di fragole;

ore 15.30 – Masterclass “Farina di castagne & etichette: qualità nutrizionale e scelte consapevoli”, nella sala convegni dell’ex convento delle Clarisse. Partecipazione gratuita. A cura della dottoressa Patrizia Salusti, consulente e docente in Qualità delle filiere agroalimentari. Introduce Claudio Seghi, presidente di Slow Food Monteregio;

ore 17.30 – Esibizione degli sbandieratori e dei musici della Società dei Terzieri di Massa Marittima;

ore 20 – Chiusura della manifestazione.

Informazioni: Claudio Seghi, cell. 348.3890862 – e-mail monteregio@network.slowfood.it