“Maramad. Voci della provincia”: alla Chelliana un incontro su Mario Terrosi

Grosseto. La Fondazione Luciano Bianciardi annuncia il settimo e penultimo incontro del ciclo di seminari “Maramad. Voci della provincia”, dedicato alla riscoperta e valorizzazione della vita culturale di Grosseto nel secondo dopoguerra, attraverso lo studio dei suoi protagonisti.

Dopo aver approfondito la figura di Giuseppe Guerrini, il ciclo prosegue venerdì 15 maggio alle 17.30 con un incontro dedicato a Mario Terrosi (1921-1999), scrittore e tipografo.

Figura schiva e riservata, il suo romanzo più conosciuto è senza dubbio “La casa di Novach” (1956), pubblicato da Feltrinelli nella collana diretta allora dall’amico fraterno Luciano Bianciardi, con il quale intreccerà anche un fitto scambio epistolare. Dagli anni Cinquanta fino agli anni Ottanta è stato autore di romanzi e racconti che oscillano tra la restituzione dell’esperienza bellica, il senso personale e intimistico e la ricostruzione straniata e ironica di alcune forme della vita provinciale.

Relatori dell’incontro saranno Michele Gandolfi e Federico Masci, della Fondazione Luciano Bianciardi, con Stefano Campagna, vicepresidente dell’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea (Isgrec).

Il seminario ricostruirà, con dati e testimonianze, il ruolo svolto da Terrosi nel dibattito culturale per collocarlo nel contesto della vita intellettuale del secondo Novecento.