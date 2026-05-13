“Einstein forever”: al Teatro degli Industri nuovo appuntamento con “La voce di ogni strumento”

Grosseto. La storia del più grande scienziato di tutti i tempi, raccontata tra parole e musica.

È “Einstein forever” con Gabriella Greison e il quartetto d’archi Alter Echo, il nuovo appuntamento del festival “La voce di ogni strumento” – organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi – che andrà in scena giovedì 14 maggio alle 19.30 al Teatro degli Industri di Grosseto.

Uno spettacolo teatrale che offre una prospettiva inedita sulla vita dello scienziato più popolare della storia, Albert Einstein, concentrandosi sui suoi anni a Princeton e sul lato più umano, musicale e spirituale del suo genio, ripercorrendone le passioni e l’impegno per la pace. Gabriella Greison – fisica, scrittrice, drammaturga e attrice teatrale – porta in scena un monologo tratto dal suo libro omonimo, scritto dopo lunghe ricerche. E le musiche del quartetto Alter Echo sono quelle che lo stesso Einstein suonava con il violino, chiuso nel suo studio.

I biglietti sono in prevendita online su VivaTicket e nelle rivendite autorizzate (Tabaccheria Stolzi in via Roma 58 a Grosseto; Beautiful Ways Viaggi in via IV Novembre a Marina di Grosseto; Tabaccheria Murri in piazza Zucchi 4 a Capalbio) e saranno in vendita anche al botteghino del teatro prima dello spettacolo.

Gabriella Greison è stata definita dal Corriere della Sera “la rockstar della fisica” dopo il sold out della data romana di un suo spettacolo che aveva battuto per numero di spettatori la vicina di sala Patti Smith. Si è laureata in fisica nucleare a Milano e per anni ha lavorato come insegnante nei licei milanesi e romani e all’Ecole Polytechnique di Parigi. Da vent’anni si occupa di divulgazione scientifica, raccontando la fisica quantistica, grazie ai consigli di Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. È autrice di tredici libri e romanzi di ricostruzione storica, sulla fisica quantistica, i fisici del XX secolo o le grandi scienziate della storia, tutti longseller e in continua ristampa. Ha ideato e condotto trasmissioni televisive sulla Rai (“Pillole di fisica”), Mediaset (“Il favoloso mondo della fisica quantistica”) e Sky (“La teoria di tutte”).

Il quartetto Alter Echo (Marta Taddei, violino; Noemi Kamaras, violino; Roberta Ardito, viola; Rachele Rebaudengo, violoncello) è nato nel 2011 e ha collaborato – tra gli altri – con Andrea Bocelli, i Pooh, Elodie, Mario Biondi, Roby Facchinetti, Francesco Baccini, Il Volo, Alberto Fortis, Raphael Gualazzi, la PFM, Gigi Proietti e Andrea Griminelli. Negli anni è diventato un punto di riferimento del crossover nel panorama musicale italiano. A febbraio si è esibito come ospite d’onore alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Il festival “La voce di ogni strumento” ha il patrocinio e la collaborazione di Ministero della Difesa, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Comune di Castiglione della Pescaia, Parco della Maremma, Savoia Cavalleria, Centro militare veterinario, 4° Stormo caccia intercettori, Guardia di Finanza, 121° Squadriglia radar remota, Comando provinciale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Assistenza spirituale Forze armate, Fondazione Grosseto Cultura, Teatri di Grosseto, Parco della Maremma, Lions Club Grosseto Host, Lions Distretto 108LA, Pro Loco Grosseto e Consulta della disabilità del Comune di Grosseto.

Main partner: Castagneto Banca 1910.

Partner del progetto: Algida Benini, Conad, Tecnoseal, Seam, Fratelli Massai, Mobo Impianti, Favilli Group, Pluripanel; Admo e Avis.

Sponsor tecnici: B: Rush Eco Hair Beauty Experience, Annalisa atelier, Centro orafo grossetano, Nannoni grappe, Gli attortellati, Fiorista Patrizia, PuntoCom comunicazione.

Nella foto: Gabriella Greison e il quartetto Alter Echo