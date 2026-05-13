Ecco la “Pedalata di Cantiere”: in bici e a piedi dentro le opere della Senese

Civitella Marittima (Grosseto). Non capita spesso di poter attraversare un’infrastruttura mentre nasce.

Domenica 17 maggio a Civitella Marittima sarà possibile farlo con “Pedalata di Cantiere – Piste di polvere, strade di acciaio”, l’iniziativa aperta a tutti che porterà cittadini, appassionati di bici e camminatori lungo le aree di cantiere e le strade vicinali interessate dai lavori sulla Senese.

L’evento, con iscrizioni sul posto, nasce dalla collaborazione tra Comune di Civitella Paganico, Anas Spa, Itinera Spa, Monaco Spa, l’associazione gattinarese I Sentieri dei Gatti e Amiata E-Bike, con l’obiettivo di avvicinare la comunità a un’opera importante per il futuro del territorio e, allo stesso tempo, promuovere una nuova lettura del cantiere: non solo luogo di lavoro e trasformazione, ma anche occasione di conoscenza, partecipazione e valorizzazione del paesaggio.

“Questa iniziativa ha un valore importante perché permette alla comunità di entrare in relazione con un’opera che sta cambiando il nostro territorio e che avrà un impatto significativo sulla mobilità e sui collegamenti dei prossimi anni – dichiara Alessandra Biondi, sindaco di Civitella Paganico –. Aprire il cantiere, in modo organizzato e accompagnato, significa rendere più comprensibile ciò che sta accadendo, spiegare l’evoluzione dei lavori e costruire un rapporto più consapevole tra cittadini, imprese e istituzioni. Ma la ‘Pedalata di Cantiere’ parla anche di futuro: di strade vicinali, paesaggio, mobilità dolce, cicloturismo e nuove opportunità di sviluppo locale. È un modo intelligente per guardare a un’infrastruttura non solo come a un’opera da realizzare, ma come a una possibilità per valorizzare il territorio e renderlo sempre più accessibile, vissuto e conosciuto“.

“La sostenibilità di un cantiere non si misura solo in termini ambientali, ma anche attraverso la qualità delle relazioni umane e professionali che lo animano – evidenza Luigi Bonora, Project Manager dell’impresa appaltatrice -. Crediamo che la collaborazione attiva sia lo strumento principale per garantire un ambiente di lavoro equo, sicuro e inclusivo. Il nostro impegno si focalizza anche sul rispetto del territorio. Collaborare in modo trasparente con la comunità locale per minimizzare i disagi e creare un impatto sociale positivo durante tutta la durata dei lavori non è solo un metodo operativo, ma il nostro modo di costruire valore sociale durevole”.

Durante la giornata, i partecipanti saranno accompagnati dai tecnici dell’impresa, che illustreranno lo stato di avanzamento dei lavori e le opere in costruzione. L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per riflettere sul possibile sviluppo di forme di turismo lento, legate alla mobilità dolce, al cicloturismo, alle strade bianche e alla viabilità vicinale.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 10 dall’area camper di Civitella Marittima con la partenza della pedalata nelle aree di cantiere e lungo le strade vicinali, accompagnata dai tecnici dell’impresa. Il percorso ha una lunghezza di 24 chilometri e, considerati lunghezza e dislivelli, è consigliata la partecipazione a ciclisti con una preparazione adeguata.

Alle 12 è previsto l’arrivo del percorso e il ritrovo Apres Bike al Bar da Dante di Civitella Marittima.

Alle 14, nell’area camper, si terrà l’intervento del sindaco Alessandra Biondi sul tema “Il valore del territorio tra mobilità dolce e sviluppo locale”. A seguire sarà presentata l’associazione I Sentieri dei Gatti, con un approfondimento sullo sviluppo turistico locale attraverso il recupero e la valorizzazione della viabilità ciclistica. Sarà inoltre possibile ricevere informazioni sullo stato del cantiere e sulle opere in costruzione.

Alle 15, sempre dall’area camper di Civitella Marittima, partirà la pedalata/camminata nelle aree di cantiere, accompagnata dai tecnici dell’impresa, con illustrazione dello stato dei lavori. Considerato il forte dislivello tra l’area camper e l’accesso al cantiere, si consiglia il trasferimento al varco con mezzi propri. La lunghezza complessiva del percorso è di 5,5 chilometri. Sono consigliati scarpe da trekking e abbigliamento sportivo.

Per chi ne avesse necessità sarà possibile usufruire del servizio di noleggio E-bike/Mtb Amiata E-Bike, contattando il numero 339.5635355.