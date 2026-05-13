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Caporalato, Minucci: “In Maremma e in Toscana non va per niente tutto bene”

Il consigliere regionale: "Lo sfruttamento nelle campagne è una cosa seria"

di Redazione
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Firenze. “Un mese fa presentai un’interrogazione all’assessore all’agricoltura Leonardo Marras chiedendo chiarimenti sull’applicazione della legge 29 e a che punto fosse la Toscana. Mi rispose dicendo che andava tutto bene e che non c’era bisogno di altre iniziative, poi adesso arriva all’esame dell’aula questo atto. Mi rispose che la Regione aveva lavorato molto sotto questo profilo. E, invece, non va per niente tutto bene….”

A dirlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, dopo che il Consiglio regionale della Toscana ha approvato, oggi, la proposta di risoluzione del gruppo Pd sulle azioni di prevenzione e contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, con particolare attenzione ai territori più esposti come la provincia di Grosseto.

“Il Pd chiede che venga maggiormente applicata la legge 29, che vengano rafforzati i protocolli territoriali, introducendo strumenti come le checklist sugli appalti per verificarne la regolarità, consolidare il coordinamento tra Prefetture, istituzioni e parti sociali. Tutte cose che avevamo già chiesto noi circa un mese fa, ma ci fu risposto che era tutto sotto controllo. La realtà è ben diversa da quella che l’assessore ci descrisse. Realtà che ben conosciamo, così come sappiamo che l’atto di indirizzo del Pd non vale niente, non ha effetti concreti, è l’ennesimo atto ‘vuoto’  – termina Minucci –. Non è il Governo ad essere immobile, bensì la Regione. Voglio ricordare che il Governo ha fatto un piano straordinario per contrastare il caporalato: in primis l’assunzione di nuovi ispettori del lavoro, che era stata bloccata dal Governo Renzi. Così si punta davvero sulla legalità e sulla tutela dei lavoratori”.

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