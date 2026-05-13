“Camminando tra i sapori”: torna la passeggiata gastronomica alla scoperta dei borghi

Roccastrada. Domenica 17 maggio si svolgerà il secondo evento della rassegna organizzata dal Comune di Roccastrada in collaborazione con le Pro Loco del territorio, dal titolo “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori”. Un’idea sviluppatasi attraverso un percorso condiviso ed ormai giunto alla terza edizione, finalizzata all’animazione di un periodo, quello primaverile, meno denso di appuntamenti.

Dopo la prima iniziativa di domenica scorsa, che si è svolta con notevole successo di partecipanti e nella quale protagonista è stata l’associazione Pro Loco di Piloni/Torniella, domenica 17 maggio si svolgerà “Camminando tra i sapori“, la tradizionale passeggiata nei borghi di Roccatederighi e Sassofortino con punti di ristoro ed espositori di prodotti tipici locali. Punto di ritrovo ed iscrizioni: piazza Mazzini a Roccatederighi alle 10.00. Informazioni, costi e prenotazioni (entro il 14 maggio) chiamando i seguenti numeri: 349.5108561 e 339.7514890.

La promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici è il filo conduttore per tutti gli appuntamenti di questa rassegna, giunta quest’anno alla quarta edizione e che si sta rivelando decisamente interessante per i produttori locali che trovano una vetrina del tutto nuova per la promozione dei loro prodotti.

I prossimo appuntamenti

Il tour nel territorio con le iniziative di promozione organizzate nell’ambito della rassegna “Primavera a Roccastrada: il territorio e i suoi sapori” prosegue domenica 24 maggio, quando sarà la volta della Pro Loco di Ribolla che organizza “C’era una volta la miniera…”, percorso minerario e laboratori per bambini dalle 9.30 alle 16.00, con passeggiata guidata nei luoghi della miniera con picnic con partenza dal centro Vi.Vi.Mi.

Sabato 6 giugno sarà protagonista la Pro Loco di Sticciano con l’evento “Non solo strozzapreti…”, in occasione del quale, dalle 18.00 alle 24.00, nella struttura polivalente di via Vecchia serata di degustazione e promozione dei prodotti tipici locali;

Farà da chiusura il capoluogo, dove la Pro Loco Roccastrada, per sabato 20 giugno, organizza “Parco del Chiusone in festa”: dalle 15.00 alle 24.00 degustazione dei prodotti del territorio e intrattenimento danzante all’interno del Parco del Chiusone.

Informazioni: www.comune.roccastrada.gr.it, tel. 0564.561218 e 0564.561222, e-mail: info@comune.roccastrada.gr.it