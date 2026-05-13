Balneari, Confartigianato: “Incertezza su concessioni mette a rischio sistema turistico in Maremma”

Grosseto. Andrea Fidanzi, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Demaniali, esprime la sua forte preoccupazione in merito alla nota situazione degli stabilimenti balneari: “Una recente sentenza del Tar Toscana demolisce la delibera di Giunta del Comune di Grosseto in merito alla proroga delle scadenze al 2024. Ma questa è una non notizia. In realtà, nel frattempo, è intervenuta una nuova Legge dello Stato che porta tali scadenze al 2027.

La notizia vera, quella che voglio evidenziare, è la continua e perdurante situazione di incertezza che colpisce la categoria, una categoria, lo voglio ribadire, che rappresenta il fulcro della nostra economia turistica e un settore trainante per molti nostri artigiani del settore alimentare e delle manutenzioni. Adesso, in mancanza di un serio coordinamento a livello nazionale ed europeo, siamo in balia della giustizia amministrativa, con sentenze che dicono tutto e il contrario di tutto, spesso sostituendosi anche al legislatore. Il Tar del Lazio che riconosce la validità della proroga al 2033, altri tribunali che invece considerano già scadute le concessioni. E poi i Comuni… Ciascuno, in base alle proprie politiche, alle pressioni delle varie lobby, ai timori o alle sicurezze dei propri dirigenti, decide come comportarsi senza un coordinamento e un’uniformità di strategie neanche con i comuni confinanti.

E poi la Regione Calabria che approva una legge che obbliga ai bandi solo se la risorsa è scarsa… E chi lo stabilisce quando è scarsa? E chi decide e con quali criteri se esiste o meno un interesse transfrontaliero? E poi, senza che la linea venga preventivamente concordata a livello nazionale ed europeo, ci possiamo immaginare quanti ricorsi e quante sentenze…”

E Fidanzi lamenta anche la poca considerazione rivolta dalle istituzioni nei confronti delle associazioni di categoria: “Non soltanto siamo poco ascoltati a livello nazionale, ma anche a livello locale. Se si esclude il dialogo con la Regione Toscana, a livello locale le associazioni riconosciute non sono convocate ai tavoli, come se il problema fosse limitato agli stabilimenti. E io voglio ribadire con forza che è assolutamente sbagliato ricondurre tutta questa situazione ad un problema che coinvolge solo la categoria dei balneari. Chi lo crede è sprovveduto o in cattiva fede. Questo è un problema economico generale che coinvolge l’intero sistema, che coinvolge tutti i cittadini. Se il turismo collassa le conseguenze saranno gravissime per tutti. E tutti i Paesi concorrenti con l’Italia stanno alla finestra, pronti a cogliere l’occasione per farci le scarpe”.