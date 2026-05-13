“Ambiente in azione”: una giornata dedicata a natura, mare e creatività per le nuove generazioni

Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica, attraverso l’assessorato all’ambiente, presenta “Ambiente in azione – Terra, mare e creatività”, un’iniziativa interamente dedicata all’educazione ambientale dei più giovani.

L’appuntamento è fissato per venerdì 15 maggio, dalle 9.00 alle 13.00, nella cornice del Casello idraulico. L’evento nasce con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e ragazzi (dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di entrambi gli istituti) sul valore della sostenibilità e sulla tutela del territorio, attraverso un approccio ludico-didattico che unisce scienza, territorio e manualità.

Il percorso guidato offrirà una varietà di attività pensate per stimolare la curiosità e il rispetto per l’ambiente:

scoperta della fauna marina, com una una lezione speciale dedicata al mondo delle tartarughe marine, per conoscere da vicino gli abitanti dei nostri mari ed essere in grado di salvaguardarli;

riciclo e tradizione, con una dimostrazione pratica su come nasce la cartapesta, legando il concetto di riuso alla storica tradizione creativa locale;

lLaboratori e gioco, con un’area gioco a tema ambientale e un’area dedicata alla creatività dove i partecipanti potranno mettere in pratica quanto appresoM

presentazione ufficiale, Il momento istituzionale vedrà la presentazione del progetto complessivo “Ambiente in azione – Terra, mare e creatività”.

L’iniziativa vede la collaborazione di importanti realtà scientifiche e associative, a testimonianza di quanto la tutela ambientale sia un impegno collettivo.

Parteciperanno attivamente: TartAmare (Centro ricerche, riabilitazione e salvataggio delle tartarughe marine); Cnr – Istituto per la bioeconomia azienda sperimentale Santa Paolina; Carnevale di Follonica; Lni (Lega navale italiana) di Follonica.

A coordinare il progetto e a guidare il percorso – con grafiche accattivanti e consigli – è l’educatrice ambientale e illustratrice Dominga Tammone.

“Investire nell’educazione ambientale significa coltivare la consapevolezza dei futuri cittadini: quest’anno lo facciamo con linguaggi diversi rispetto al passato, così da rendere le lezioni ancora più interessanti per i nostri ragazzi – commenta il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti -. Con ‘Ambiente in azione’ vogliamo mostrare che la sostenibilità non è solo una necessità, ma anche un’opportunità per esprimere creatività e amore per la nostra terra e il nostro mare.”