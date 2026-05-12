Una nuova direttrice del presidio ospedaliero dell’area grossetana: ecco chi è

Grosseto. La dottoressa Silvana Pilia è la nuova direttrice del presidio ospedaliero dell’area grossetana.

A seguito di una selezione, l’incarico di dirigere l’Unita organizzativa complessa che comprende gli ospedali di Grosseto, Castel del Piano e Massa Marittima è stato affidato per la durata di cinque anni alla dottoressa Pilia.

Silvana Pilla

Romana, laureata in Medicina e Chirurgia a La Sapienza, si è specializzata in Igiene e Medicina preventiva all’Università di Siena. Silvana Pilia tra il 2015 e il 2016 è stata già direttrice facente funzione della Uoc Direzione medica di presidio ospedaliero – Presidio ospedaliero Amiata grossetana, Colline Metallifere, Grossetana ed ha ricoperto finora il ruolo di responsabile Controllo infezioni correlate all’assistenza ospedaliera per l’Azienda Usl Toscana sud est. Nel suo curriculum formativo ci sono fra gli altri il master in Management e Sanità al Sant’Anna di Pisa e il Corso di alta formazione sulla gestione del rischio clinico dell’Università di Pisa.

Oggi, martedì 12 maggio, la dottoressa Pilia ha incontrato il direttore generale Marco Torre e la direttrice sanitaria Barbara Innocenti.

«Sono onorata di essere stata selezionata per questo importante incarico – ha dichiarato la neo direttrice – consapevole delle grandi responsabilità, in un momento storico complesso per il sistema sanitario nazionale. Il metodo di lavoro sarà orientato alla valorizzazione complessiva di tutta la struttura, grazie al lavoro in rete dei vari professionisti».

«Faccio i miei complimenti e auguro buon lavoro alla dottoressa Pilia – ha dichiarato il direttore generale Torre -, siamo consapevoli di affidare il secondo presidio ospedaliero per grandezza della nostra azienda ad una professionista che conosce questa realtà territoriale ed ha dimostrato in questi anni di operare con competenza e passione. Ringraziamo per il lavoro svolto finora il dottor Michele Dentamaro, che resta una risorsa per l’intero presidio».

«La dottoressa Pilia rappresenta il nuovo punto di riferimento per gli ospedali di Grosseto, dell’Amiata grossetana e delle Colline Metallifere – ha dichiarato la direttrice sanitaria della Asl Toscana sud est, Barbara Innocenti -; in un momento di grande trasformazione della sanità, ci affidiamo ad una professionista che sarà in grado di mettere a frutto la propria esperienza e di valorizzare le eccellenti competenze presenti negli ospedali del presidio per continuare un percorso di miglioramento continuo a beneficio di tutti i cittadini e le cittadine che afferiscono alle nostre strutture».

Nella foto: la dottoressa Pilia, al centro, con il direttore generale Torre e la direttrice sanitaria Innocenti