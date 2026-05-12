“Settimana della salute”: la Lilt traccia un bilancio

Grosseto. La terza edizione dell’evento “Settimana della salute”, promossa dal Comune di Grosseto, iniziativa importantissima per la salute della nostra comunità, si è conclusa anche quest’anno con numeri importanti che hanno visto un coinvolgimento attivo sia dei medici della Lilt Grosseto sia della cittadinanza.

La Lilt (Lega italiana lotta tumori) Aps-Ets di Grosseto ha partecipato in partenariato con la Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto, che ha messo a disposizione volontari, automezzi e tende allestiti ad ambulatori mobili per le visite; un sodalizio consolidato e di grande valore sociale .

A dare il contributo per la Lilt di Grosseto sono stati presenti i seguenti medici e professionisti che nei quattro giorni di presenza in piazza Duomo si sono alternati, effettuando visite e consulenze e dando importanti informazioni per la salute: gli urologi dottor Riccardo Paolini e dottor Valerio Pizzuti; la biologa nutrizionista dottoressa Federica Del Duchetto; i dermatologi dottor Andrea Cicerchia e dottor Hassan Vaziri; il proctologo dottor Ranieri Mantovani; l’ otorinolaringoiatra dottor Giorgio Benassi; la fisioterapista per la riabilitazione del pavimento pelvico dottoressa Roberta Mucci; il medico chirurgo odontoiatra per la prevenzione del cavo orale dottor Massimo Angelucci; il chirurgo specializzato nell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica dottor Tommaso Balestracci. In totale, sono stati effettuati screening e fornite consulenze a 160 cittadini.

Presenti durante i giorni di attività in piazza Dante per la Lilt di Grosseto il presidente Renzo Giannoni e il direttore Barbara Bricca che, insieme a componenti del consiglio direttivo e volontarie, hanno fornito informazioni e materiale illustrativo relativi alle numerose attività di prevenzione oncologica effettuate negli ambulatori della sede di Grosseto in via De Amicis n. 1 (tel. 0564.453261), che opera sotto la direzione sanitaria del dottor Bruno Mazzocchi.

Lilt Grosseto desidera ringraziare” il Comune di Grosseto, per l’organizzazione di tale importante manifestazione, e la Misericordia di Grosseto, nella persona del presidente Edoardo Boggi, per aver collaborato attivamente ed in sinergia”.